海通證券：股價異常波動不存在應披露而未披露的重大資訊

《經濟通通訊社１４日專訊》海通證券（０６８３７）Ａ股（滬：６００８３７）表示，公

司Ａ股股票於１０月１０日及１１日連續兩個交易日內收盤價格漲幅偏離值累計達到２０％，屬

於股票交易異常波動情況，經核實，截至公告披露日，公司日常經營活動正常，外部環境未發生

重大變化。

經公司自查，公司於１０月９日召開董事會臨時會議，審議通過《關於＜國泰君安證券股份

有限公司換股吸收合併海通證券股份有限公司並募集配套資金暨關聯交易預案＞及其摘要的議案

》等與本次交易相關的議案，公司與國泰君安正在籌劃由國泰君安換股吸收合併公司並募集配套

資金。

經向公司第一大股東國盛集團書面函證核實，截至公告披露日，除上述公司已披露的本次交

易事項外，公司、第一大股東國盛集團及其一致行動人上海國盛集團資產目前不存在其他涉及公

司應披露而未披露的重大資訊。

另外，公司目前未發現可能對公司股票交易價格產生重大影響的媒體報導或市場傳聞，公司

亦未涉及其他市場熱點概念。

經核實，在上述股票交易異常波動期間，公司董事、監事、高級管理人員，第一大股東國盛

集團及其一致行動人國盛資產不存在買賣公司股票的情形；公司未發現其他可能對公司股價產生

較大影響的重大事件。（ｅｈ）

