【數據解讀】９月出口增１﹒６％增速放緩，海關稱受短期因素影響

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１４日北京專電》海關總署新聞發言人、統計分析司司長呂

大良表示，９月當月，中國出口２﹒１７萬億元人民幣，增長了１﹒６％，增速確實有所放緩，

初步分析，主要是受一些短期偶發因素的影響。

首先，跟９月份的極端天氣有一定的關係，９月兩次颱風接連在長三角地區登陸，歷史數據

也顯示，颱風對出口的影響持續時間比較長，颱風過後船隊的排期往往會順延，出口有所滯後。

其次，前段時間受全球航運不暢、集裝箱短缺，以及美國東海岸碼頭工人合同到期談判預期等的

影響，企業的出貨、物流節奏有所調整，數據也顯示，部分產品往年出口旺季是在三季度，今年

提前了一個多月。此外，去年９月出口規模基數是比較高的，是年內的次高，僅次於１２月份，

基數偏高也制約了今年９月的同比增速。總的來說，９月當月出口增速的放緩屬於短期內正常的

數據波動。



＊對四季度出口仍充滿信心＊



他表示，從前三季度的整體來看，中國出口依然具有強勁韌性。當前，中國正在加快建設現

代化產業體系，因地制宜發展新質生產力，製造業基礎雄厚、產業門類齊全、產業體系規模龐大

的優勢依然牢固，在全球產業鏈供應鏈格局中的地位持續鞏固。近期，對全國８００多家主要出

口企業開展調研的結果顯示，６９％的企業反映第四季度出口持平或者增長。綜合來看，對四季

度出口還是充滿信心的。

