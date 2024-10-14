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14/10/2024 09:05

【傾力救市】何立峰山西陜西調研：全力以赴保交房、穩房市

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１４日北京專電》國務院副總理何立峰日前在山西、陜西調
研房地產、大宗耐用消費品以舊換新和外貿等工作時指出，房地產市場是當前宏觀經濟的一個風
向標，做好房地產工作對於推動經濟持續回升向好、維護人民群眾切身利益至關重要，要切實提
高政治站位，全力以赴抓好保交房、穩房市等工作。
　　何立峰表示，要加快推進保交房工作，加大「白名單」項目貸款投放力度，確保在建已售商
品房如期保質交付，積極推進收購存量商品房用作保障性住房工作，促進房地產市場築底企穩。
　
＊金融機構要進一步優化信貸審批和放款流程＊
　
　　他指出，要充分發揮城市房地產融資協調機制作用，加快修復問題項目，促其盡快達到「白
名單」標準，金融機構要進一步優化信貸審批和放款流程，提高效率，切實做到保交房攻堅戰項
目「白名單」應進盡進、貸款應貸盡貸。
　　他強調，在此基礎上進一步推動「白名單」擴圍，將所有符合條件的在建已售商品房項目納
入支持範圍，有效保障項目建設資金需求，力促房地產企業確保按期保質交房。
　　何立峰表示，要積極推進收購存量商品房用作保障性住房工作，深入剖析典型案例，及時總
結並推廣成功做法，用好用足保障性住房再貸款等支持政策，促進加快消化商品房庫存。
　　他還到太原大型超市和西安重點外貿企業調研時稱，要實施好消費品以舊換新行動，促進提
升消費活力，推動解決企業實際困難，幫助企業渡過難關、實現穩定發展。

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