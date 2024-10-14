【歐盟加稅】商務部：電動車談判存重大分歧，已邀歐方來華續磋商

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１４日北京專電》中歐雙方就歐盟電動汽車反補貼案開展了

２０餘天的磋商，中方團隊已返回國內。中國商務部新聞發言人就磋商情況表示，部長王文濤與

歐盟委員會執行副主席兼貿易委員東布羅夫斯基斯舉行會談，雙方一致同意繼續推動歐盟對華電

動汽車反補貼案價格承諾協議談判，致力於通過友好對話磋商達成雙方均能接受的解決方案。

中國商務部稱，自９月２０日開始的２０餘天中，中歐技術團隊在布魯塞爾共進行了８輪密

集磋商。經過艱苦努力，雙方在一些領域取得了重要進展。中方充分聽取中歐業界訴求和意見，

在磋商過程中就歐方具體關注多次提出務實的建設性解決方案，展現了最大誠意和靈活性。但遺

憾的是，歐方始終未積極回應涉及中歐業界核心關切的問題，雙方還存在重大分歧，到目前為止

，磋商仍未達成雙方均能接受的解決方案。

需要強調的是，中方通過對話磋商尋求解決方案的態度和誠意沒有改變，已正式邀請歐方盡

快派技術團隊來華，繼續下一階段面對面的磋商，並為此做好了一切準備。希望歐方能夠與中方

相向而行，盡早安排來華並以建設性態度加快推進磋商，爭取早日達成妥善解決方案。



＊歐盟與部分企業單獨進行價格承諾談判，將動搖談判基礎互信＊



對於報道稱歐委會正在就歐盟電動汽車反補貼案單獨與部分企業進行價格承諾談判，中國商

務部稱，需要強調的是，中方一直本著最大的誠意和善意與歐方進行對話磋商。包括在華歐資企

業在內的不同類型中國企業已授權中國機電商會，提出了代表行業整體立場的價格承諾方案，這

是當前中歐磋商的基礎。如歐方在與中方磋商的同時，又與部分企業單獨進行價格承諾談判，將

動搖談判的基礎和互信，會給雙方磋商帶來干擾，不利於推進磋商整體進程。中方希望歐方充分

展現誠意，認真對待業界的核心關切，在當前磋商的基礎上盡早達成各方均能接受的解決方案。

