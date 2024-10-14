《駐京專電》金監總局：至８月末保險公司提供融資超２９萬億元

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１４日北京專電》金監總局副局長叢林在國新辦發布會表示

，到今年８月末，人民幣貸款餘額在２５２﹒０２萬億元（人民幣．下同），同比增長８﹒５％

；保險公司通過債券、股票等方式，提供各類融資支持２８﹒８萬億元。從結構上看，相關重點

領域的支持力度持續加大。普惠型小微企業貸款同比增長１６﹒１％，民營企業貸款同比增長

９％。從價格上看，利率穩中有降。今年１－８月，新發放的普惠型小微企業貸款利率同比下降

了０﹒４個百分點。

在助企紓困以及緩解小微經營主體融資困難方面，有幾項具體的措施。第一項措施，優化無

還本續貸政策，幫助經營主體緩解資金周轉困難。這項政策適用範圍不僅包括小微企業，同時還

階段性地擴大到中型企業。她強調，符合條件的續期貸款不能單獨因為辦理續貸這個因素下調貸

款分類。銀行要加強風險管理，綜合考量借款人的履約能力、擔保等因素，合理確定續期貸款的

風險分類。

第二項措施，會同國家發展改革委建立了支持小微企業的融資協調工作機制。這項機制的核

心是在區縣層面建立工作專班，搭建起銀企精準對接的橋樑。

第三項措施，進一步發揮保險的保障作用。在工程建設、外貿出口等相關領域，推動履約保

證保險、關稅保證保險來替代保證金。

第四項措施，完善盡職免責制度。近期對於原來的普惠信貸盡職免責通知作了進一步修訂，

明確了各類免責的情形。對於基本履行了崗位職責，僅有輕微過失的人員，可以減責或者免責。

