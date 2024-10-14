  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
貨幣攻略
etnet專輯
AH股新聞

14/10/2024 11:41

《駐京專電》金監總局：至８月末保險公司提供融資超２９萬億元

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１４日北京專電》金監總局副局長叢林在國新辦發布會表示
，到今年８月末，人民幣貸款餘額在２５２﹒０２萬億元（人民幣．下同），同比增長８﹒５％
；保險公司通過債券、股票等方式，提供各類融資支持２８﹒８萬億元。從結構上看，相關重點
領域的支持力度持續加大。普惠型小微企業貸款同比增長１６﹒１％，民營企業貸款同比增長
９％。從價格上看，利率穩中有降。今年１－８月，新發放的普惠型小微企業貸款利率同比下降
了０﹒４個百分點。
　　在助企紓困以及緩解小微經營主體融資困難方面，有幾項具體的措施。第一項措施，優化無
還本續貸政策，幫助經營主體緩解資金周轉困難。這項政策適用範圍不僅包括小微企業，同時還
階段性地擴大到中型企業。她強調，符合條件的續期貸款不能單獨因為辦理續貸這個因素下調貸
款分類。銀行要加強風險管理，綜合考量借款人的履約能力、擔保等因素，合理確定續期貸款的
風險分類。
　　第二項措施，會同國家發展改革委建立了支持小微企業的融資協調工作機制。這項機制的核
心是在區縣層面建立工作專班，搭建起銀企精準對接的橋樑。
　　第三項措施，進一步發揮保險的保障作用。在工程建設、外貿出口等相關領域，推動履約保
證保險、關稅保證保險來替代保證金。
　　第四項措施，完善盡職免責制度。近期對於原來的普惠信貸盡職免責通知作了進一步修訂，
明確了各類免責的情形。對於基本履行了崗位職責，僅有輕微過失的人員，可以減責或者免責。

【etnet 30周年】多重慶祝活動一浪接一浪，好禮連環賞！ ► 即睇詳情

返回AH股新聞

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet 30周年】多重慶祝活動一浪接一浪，好禮連環賞！

【etnet30周年連環賞】睇住賞LAURASTAR IGGI手提消毒掛燙機 (價值HK$2,280)

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

FX MONDAY｜歐元區9月通脹率降至1.8%，有利歐洲央...

14/10/2024 14:05

貨幣攻略

施政報告 | 曾煥平籲鼓勵商業及置業貸款，樓價走勢至少觀察半...

10/10/2024 15:14

施政報告2024

說說心理話

A股復市 | 【FOCUS】「增量政策」霧裏看花，平準基金箭...

08/10/2024 12:51

傾力救市

Watche Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

秋天養生食療

消委會報告

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處