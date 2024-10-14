《駐京專電》工信部：提前謀劃明年製造業新型技術改造城市試點

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１４日北京專電》工信部副部長王江平在國新辦發布會表示

，四季度，工信部將會同相關部門，再推出一批促消費、擴內需的一些具體舉措，幫扶企業拓展

市場、釋放活力。首先，聚焦投資帶動，實施技術改造升級和設備更新工程。抓緊下達超長期特

別國債支持項目批覆和資金，加快已簽約的１５００億元人民幣技術改造再貸款發放到位。

他並表示，近期，向銀行推薦一批新的專項再貸款項目，並提前謀劃２０２５年製造業新型

技術改造城市試點。組織工業領域儲備項目加快開工建設，盡快形成更多實物工作量。目前，工

業領域在建和年內開工項目大約有３６０００個，預計未來３年將拉動投資超過１１萬億元人民

幣。



＊年底將繼續舉辦新能源汽車下鄉專場活動＊



此外，推進消費品以舊換新，為推動電動自行車以舊換新工作，制定實施電動自行車鋰電池

、充電器、電氣安全等強制性國家標準，分兩批發布３１家符合規範條件的電動自行車企業名單

。加大新能源汽車的推廣力度。年底將繼續舉辦新能源汽車下鄉專場活動，同步推動充電基礎設

施下鄉，新增一批公共領域車輛全面電動化先行區試點城市。

