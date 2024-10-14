【聚焦數據】海關：前三季人幣計出口增６﹒２％，進口增４﹒１％

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１４日北京專電》海關總署公布，前三季度，中國進出口
３２﹒３３萬億元（人民幣﹒下同），創新高，同比增長５﹒３％，其中，出口１８﹒６２萬億
元，增長６﹒２％；進口１３﹒７１萬億元，增長４﹒１％。
海關表示，進出口總值創出新高，各季度都在１０萬億以上。前三季度歷史同期首次突破
３２萬億元，各季度分別進出口１０﹒１５萬億、１１萬億、１１﹒１７萬億元，都超過了１０
萬億，這在歷史同期也是首次。
【與拍賣官看藝術】收藏界遺珠？超現實主義藝術家林飛龍注入拉美元素！► 即睇
14/10/2024 15:05
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１４日北京專電》海關總署公布，前三季度，中國進出口
３２﹒３３萬億元（人民幣﹒下同），創新高，同比增長５﹒３％，其中，出口１８﹒６２萬億
元，增長６﹒２％；進口１３﹒７１萬億元，增長４﹒１％。
海關表示，進出口總值創出新高，各季度都在１０萬億以上。前三季度歷史同期首次突破
３２萬億元，各季度分別進出口１０﹒１５萬億、１１萬億、１１﹒１７萬億元，都超過了１０
萬億，這在歷史同期也是首次。
【與拍賣官看藝術】收藏界遺珠？超現實主義藝術家林飛龍注入拉美元素！► 即睇
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF