【聚焦數據】海關：前三季人幣計出口增６﹒２％，進口增４﹒１％

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１４日北京專電》海關總署公布，前三季度，中國進出口

３２﹒３３萬億元（人民幣﹒下同），創新高，同比增長５﹒３％，其中，出口１８﹒６２萬億

元，增長６﹒２％；進口１３﹒７１萬億元，增長４﹒１％。

海關表示，進出口總值創出新高，各季度都在１０萬億以上。前三季度歷史同期首次突破

３２萬億元，各季度分別進出口１０﹒１５萬億、１１萬億、１１﹒１７萬億元，都超過了１０

萬億，這在歷史同期也是首次。

