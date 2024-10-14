《中國監管》京滬深蘇證監局嚴查違規減持，責令購回並上繳價差

《經濟通通訊社１４日專訊》北京、上海、深圳、江蘇四證監局上周五（１１日）同時「亮

劍」，針對汪小清、孫肖文、魏昌偉三名投資者違規減持北交所上市公司股票的行為，採取了行

政監管措施，包括責令購回、上繳價差、記入誠信檔案。

北京證監局官網顯示，汪小清通過大宗交易方式受讓華信永道大股東持有的股份９３﹒２萬

股，買入金額合計為３０６９﹒１萬元（人民幣．下同），在受讓後６個月內減持所受讓的

９３﹒２萬股，賣出金額合計為５１９６﹒９萬元。監管部門依規決定對其採取責令購回違規減

持股份並向上市公司上繳價差的行政監管措施，並記入證券期貨市場誠信檔案。

上海證監局對汪小清、孫肖文採取類似監管措施。其中，汪小清通過大宗交易方式受讓艾融

軟件大股東持有的股份１３０萬股，孫肖文通過大宗交易方式受讓艾融軟件大股東持有的股份

８０萬股。兩人均在受讓後６個月內減持。

此外，汪小清還被江蘇證監局採取責令購回違規減持股份並向上市公司上繳價差的監管措施

。另一名投資者魏昌偉被深圳證監局採取類似監管措施。

業內人士表示，近期Ａ股市場活躍，打擊違規減持行為，有助於維護市場的公平、公正，增

強投資者對市場的信心，吸引更多的中長期資金。（ｌｃ）

