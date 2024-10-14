平保（０２３１８）首９個月保費收入按年升８﹒４％

《經濟通通訊社１４日專訊》中國平安（０２３１８）（滬：６０１３１８）公布，今年首
９個月旗下４家子公司保費收入約６８９１﹒７５億元人民幣，按年升８﹒４２％。
其中，中國平安財產保險保費收入按年升５﹒９％，中國平安人壽保險升１０﹒２％，平安
養老保險跌４﹒９％，平安健康保險升１４﹒６％。（ｂｎ）
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14/10/2024 18:19
《經濟通通訊社１４日專訊》中國平安（０２３１８）（滬：６０１３１８）公布，今年首
９個月旗下４家子公司保費收入約６８９１﹒７５億元人民幣，按年升８﹒４２％。
其中，中國平安財產保險保費收入按年升５﹒９％，中國平安人壽保險升１０﹒２％，平安
養老保險跌４﹒９％，平安健康保險升１４﹒６％。（ｂｎ）
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