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AH股新聞

14/10/2024 18:19

平保（０２３１８）首９個月保費收入按年升８﹒４％

　　《經濟通通訊社１４日專訊》中國平安（０２３１８）（滬：６０１３１８）公布，今年首
９個月旗下４家子公司保費收入約６８９１﹒７５億元人民幣，按年升８﹒４２％。
　　其中，中國平安財產保險保費收入按年升５﹒９％，中國平安人壽保險升１０﹒２％，平安
養老保險跌４﹒９％，平安健康保險升１４﹒６％。（ｂｎ）

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