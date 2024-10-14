《神州頭條》財經報章頭版摘要：財政增量政策送來「及時雨」

《經濟通通訊１４日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



財政政策持續發力，增量舉措即將推出

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財政部部長藍佛安１２日在國新辦新聞發布會上透露，將在近期陸續推出一攬子有針對性增量政

策舉措，涉及化解地方政府債務風險、推動房地產市場止跌回穩等方面。同時，他表示，中央財

政還有較大的舉債空間和赤字提升空間。



支持發展新質生產力，資本市場升級完善「工具箱」

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自「併購六條」發布以來，上市公司重大重組案例接連出現，「硬科技」併購活力迸發；今年境

內新上市公司中，科創板、創業板、北交所公司募資合計占比超六成??一組數據折射出資本市

場支持新質生產力加快發展的新趨勢。



９月ＣＰＩ同比上漲０﹒４％

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國家統計局１３日發布的數據顯示，９月份全國居民消費價格指數（ＣＰＩ）同比上漲０﹒４％

，環比持平。１至９月平均，全國ＣＰＩ比上年同期上漲０﹒３％。





《上海證券報》



財政部將推出一攬子增量政策

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財政部部長藍佛安１２日在國新辦新聞發布會上介紹，財政部在加快落實已確定政策的基礎上，

圍繞穩增長、擴內需、化風險，將在近期陸續推出一攬子有針對性增量政策舉措。同時，其他政

策工具也正在研究中，中央財政還有較大的舉債空間和赤字提升空間。



銀行２５日起批量下調存量房貸利率

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日前，全部國有大型銀行和全國性股份制銀行，部分城商行和農商行發布了關於批量調整存量個

人住房貸款利率的公告，披露相關操作細則。根據公告，上述銀行擬於１０月２５日對符合條件

的存量房貸利率進行批量調整。



四證監局嚴查快處違規減持

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監管部門對違規減持行為保持嚴監管態勢。１０月１１日，北京、上海、深圳、江蘇四證監局同

時「亮劍」。針對三名投資者違規減持北交所上市公司股票的行為，監管部門採取了行政監管措

施，包括責令購回、上繳價差、記入誠信檔案。





《證券時報》



財政增量政策送來「及時雨」

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化解存量隱性債務、補充國有大行資本金、支持樓市止跌回穩、加大民生保障力度??在１０月

１２日召開的國新辦新聞發布會上，財政部部長藍佛安與三位副部長現場公布的一攬子財政增量

政策圍繞穩增長、擴內需、化風險，精准施策、靶向發力，同時留足增量政策空間，一攬子財政

增量政策既利當下、更利長遠。



創投呼籲暢通退出渠道，期待併購重組適度提速

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近日，證券時報．全國創投協會聯盟聯合多地創投協會，發起一級市場景氣度行業調查，就行業

共同關切的問題，尋找答案。此次調查問卷覆蓋北京、上海、深圳、四川、陝西等地眾多一線創

投機構，涵蓋國資、民資、外資，剖析募投管退各個環節存在的核心問題，並給出相關建議。



超百家銀行集體發聲，存量房貸利率「掐點」調整

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１０月１２日，全國主要商業銀行發布批量調整存量個人住房貸款利率的操作細則，明確將於

１０月２５日「掐點」主動批量調整存量房貸利率。屆時，除貸款在北京、上海、深圳等地區且

為二套房貸款的情形外，其他符合條件的房貸利率均將調整為貸款市場報價利率（ＬＰＲ）減

３０個點子。（ｌｃ）

