《神州經脈》９月出口放緩，天貓京東雙１１啟動，光伏業商反內捲

《神州經脈》Ａ股今日（１４日）探底回升，滬綜指全日漲２﹒０７％，收報

３２８４﹒３２點，深成指、創業板指午後一度漲近３％，收升２﹒６５％及２﹒６％。兩市成

交額錄得１﹒６萬億元（人民幣．下同），較上個交易日增加６３０億元或４％。



＊今日新聞精選＊



１﹒ 中國海關總署今日公布，按美元計，９月進出口總值５２５７﹒１億美元，同比增

１﹒５％。其中，出口總值３０３７﹒１億美元，增２﹒４％，增幅遠遜預期的６％，並較８月

大幅回落６﹒３個百分點，創五個月最低；進口總值２２２０億美元，同比增０﹒３％，遜於預

期的增０﹒９％，增幅較８月擴大０﹒２個百分點；貿易順差為８１７﹒１億美元，較預期的

８９８億美元略低，８月為９１０﹒２億美元。首三季，中國進出口總值４５４５８﹒２億美元

，同比增３﹒４％。其中，出口總值２６１７６﹒６億美元，增４﹒３％；進口總值

１９２８１﹒６億美元，增２﹒２％；貿易順差６８９５億美元。



２﹒ 國家統計局昨公布，９月全國居民消費價格指數（ＣＰＩ）同比上漲０﹒４％，創三個月

低位，低於市場預期的０﹒６％；環比則持平。首９個月ＣＰＩ累升０﹒３％。９月工業生產者

出廠價格指數（ＰＰＩ）按年跌２﹒８％，連挫２４個月且創六個月最大降幅，較市場預期的跌

幅２﹒６％更差；環比下降０﹒６％；首９個月ＰＰＩ累計下滑２％。國家統計局城市司首席統

計師董莉娟解讀數據指，９月ＣＰＩ同比漲幅略有回落，主要是受去年同期對比基數走高影響；

ＰＰＩ同環比表現則受國際大宗商品價格波動及國內市場有效需求不足等因素影響。



３﹒ 國家市監總局局長羅文在國新辦發布會上表示，會著力推動金融機構將企業的質量能力、

質量管理、質量品牌等質量信譽要素，納入對企業的信貸審批和風險管理模型，尤其要為中小微

企業量身定制金融產品和服務，同時推動股權、基金、債券等融資工具組合發力，每年可以實現

質量融資增信授信額度３０００億元。工信部副部長王江平在同一場合表示，將推動支持中國獨

角獸企業發展，包括加大對獨角獸企業的金融支持，發揮產融合作平台的作用，支持獨角獸企業

上市、併購、重組等。



４﹒ 天貓雙１１今晚８點開啟，官方公布今年額外投入３００億元消費券及紅包，３Ｃ數碼等

８大行業品類券、華為等單品大額券，今日下午２點均可直接領取。天貓雙１１設有兩個售賣期

：一是１０月２１日晚上８時至１０月２４日，二是１０月３１日晚上８時至１１月１１日，淘

天集團預計，今年是史上參與用戶數最多的一屆雙１１。另外，京東今舉行１１﹒１１啟動發布

會，除低價舉措外，今年京東「雙１１」將繼續為用戶帶來全場直降、每天６０元額外補貼等驚

喜福利；針對家電家居、３Ｃ數碼等產品「以舊換新補貼」，同時推出了「廠貨百億補貼」。集

團並預計將幫助「日銷破萬元」的小微商家數量按年增長超過２倍，銷售逾５００萬元商家數量

按年增長逾５０％。



５﹒ 中國解放軍東部戰區今日組織陸軍、海軍、空軍、火箭軍等兵力，環繞台島開展「聯合利

劍－２０２４Ｂ」演習，遼寧艦航母編隊亦於台島以東海空域聯合陸海空火兵力演練；多個型號

戰機掛彈出擊。同日中國海警局組織艦艇編隊到台灣本島、東引島、馬祖島附近海域開展執法巡

查，將來或對馬祖島實施常態化執法巡查。美國國務院發聲明，認為演習有導致局勢升級的風險

，呼籲北京保持克制。中國外交部發言人毛寧回應稱，「台獨」與台海和平水火不容，如果美方

真的在乎台海的和平穩定和地區的繁榮，就應當停止武裝台灣，停止向「台獨」分裂勢力發出任

何錯誤信號。



６﹒ 據《財聯社》引述業內人士指，廣東金融監管局近日發文，對全轄（不含深圳）開展非法

銷售境外保險產品、違規跨境投保專項治理工作，排查是否存在機構及其從業人員參與、組織或

協助非法銷售（含非法宣傳、推介）境外保險產品、違規跨境投保的問題，以及機構或個人是否

存在收受境外機構利益，在境內以各種講座、會議、活動等名義，或通過互聯網等渠道宣傳、推

介境外保險機構保險產品的行為，是否有安排有意投保境外保險產品的客戶赴境外投保等。該局

要求機構在１０月１５日前提交自查報告，廣東各監管分局則須在１０月２１日前匯總上報。



７﹒ 內媒報道指，光伏行業協會今天在滬召開防止行業內捲式惡性競爭座談會，參加企業幾乎

覆蓋光伏製造產業鏈上中下游核心企業，包括隆基綠能、通威股份、晶科能源、晶澳科技、協鑫

科技、愛旭股份、正泰新能、高景太陽能等數十家光伏企業。據報與會企業代表商討了關於「反

內捲式競爭、反低於成本傾銷」等內容的行業自律公約，有序化解供需失衡、出清過剩產能等相

關措施，以及提出對引導行業健康有序發展的其他建議。



８﹒ 內媒《財聯社》從部分券商處獲悉，國慶假期以來開戶的新投資者交易率（完成開戶且有

交易行為）為兩至三成，有效戶有限。交易主體仍以存量客戶為主，交易的浮動比例大，入金有

所提升；新投資者則更偏向諮詢。報道引述業內人士分析，多數新入場投資者前期沒有投資經驗

，具備交易資格時已看到Ａ股調整，就更趨於審慎，且券商投教效果轉化還有一定時間，多數新

投資者未準備好入場，從年齡結構來看，這類情況９５後、００後居多。（ｓｌ）

