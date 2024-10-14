《鍾之日記》港股反覆弱，內銀逆市升

《鍾之日記》１０月１４日，香港天氣：晴。香江魚缸：跌。祖國股市：升。



中央救市持續，財政部過去周六（１２日）宣布將加大政策力度應對地產及地方債務等風險

，但沒有立即給出增量政策的具體規模和落地時間表，令市場少許失落；加上９月通縮惡化，凸

顯國內需求低迷，但財政部關於支持消費的政策卻無甚著墨。港股今小幅低開，盤中最多跌逾

５５０點，其後跌幅逐漸收窄，午後轉升，惟後繼無力、反覆向下，恒指收報２１０９２，跌

１５９點或０﹒７％，主板成交近２７７１億元，為一周以來最低。



＊振經濟趨勢持續，Ａ股反彈２％＊



Ａ股今日探底回升，滬綜指全日漲２﹒０７％，收報３２８４﹒３２點，深成指、創業板指

收升２﹒６５％及２﹒６％。兩市成交額錄得１﹒６萬億元人民幣，較上個交易日放量６３０億

元人民幣。

具體板塊方面，華為產業鏈午後集體爆發，全日計升幅領先。日前舉行的第三屆

ＯｐｅｎＨａｒｍｏｎｙ技術大會上，開源鴻蒙ＯｐｅｎＨａｒｍｏｎｙ ５﹒０

Ｒｅｌｅａｓｅ版本正式預發布，據介紹，該版本是繼ＯｐｅｎＨａｒｍｏｎｙ３﹒２

Ｒｅｌｅａｓｅ版本後又一個具有里程碑意義的版本。

財政部部長在上周六承諾將加大力度應對地產及地方債務等風險，提振了化債概念及房地產

板塊的市場情緒。雖然財政部未明確政策規模，但承諾支持化債力度屬近年來最大，官媒解讀指

，去年置換地方債務規模超２﹒２萬億元人民幣，這意味即將置換的規模一定會在２﹒２萬億元

之上。市場情緒轉趨正面，高盛上調中國今明兩年經濟成長預期，將今年ＧＤＰ預測由４﹒７％

調升至４﹒９％，而明年預測則由４﹒３％上調至４﹒７％。



＊內銀獲國資補充資本，工行漲３％＊



中國財政部副部長廖岷在過去周六新聞發布會表示，國有大型商業銀行補充核心一級資本的

工作已經啟動，正等待各家銀行提交資本補充方案。截至６月末，６家國有大型銀行核心一級資

本充足率平均為１２﹒３％。財政部將透過發行特別國債等管道籌集資金，穩妥有序推動國有大

型商業銀行進一步增加核心一級資本。

廖岷稱，６家國有商業大型銀行的經營整體穩健，當局認為有必要通過適當方式支持國有大

型銀行進一步增強核心一級市場，並能夠提升銀行穩健經營能力。

中信證券研報表示，財政政策逆周期調節力度加大，緩釋銀行系統性重要的兩大板塊信用風

險（城投和地產部門），有助於提升銀行淨資產穩定性，正面作用銀行股估值。國有銀行資本補

充雖有攤薄影響但預計幅度可控，長期視角下，料將夯實國有大行可持續發展能力。綜合來看，

財政部會議對於銀行股形成實質利好。

內銀股今日逆市向好，工行（０１３９８）及農行（０１２８８）漲３﹒４％，中行

（０３９８８）升２﹒４％、建行（００９３９）升２﹒３％，交行（０３３２８）收升

１﹒７％，郵儲行（０１６５８）升約１﹒５％。



＊中金被立案調查，券商股齊跌＊



中金公司（０３９０８）發布公告，於１０月１１日收到中證監《立案告知書》，因涉嫌思

爾芯首次公開發行股票保薦業務未勤勉盡責，證監會決定對公司立案。中金表示將積極配合中證

監相關工作，並嚴格履行信息披露義務，但公司股價今日仍挫４﹒１％。

據了解，思爾芯ＩＰＯ欺詐發行案是新證券法實施以來，發行人在提交申報材料後、未獲註

冊前，中證監查辦的首例欺詐發行案件。今年２月９日，證監會針對思爾芯申請科創板ＩＰＯ中

欺詐發行作出行政處罰，思爾芯為達發行條件，２０２０年虛增利潤佔比達１１８％，該公司及

相關責任人被處以１６５０萬元人民幣罰款。

思爾芯於２０２１年８月提交科創板首發上市申請，中證監會實施現場檢查發現，該公司涉

嫌存在虛增收入等違法違規事項，在公告的證券發行文件中編造重大虛假內容。２０２２年７月

，思爾芯撤回發行上市申請。

券商股多數走弱，國泰君安（０２６１１）瀉８﹒８％，招商證券（０６０９９）、海通證

券（０６８３７）收跌７﹒９％，申萬宏源（０６８０６）挫５﹒８％，中國銀河

（０６８８１）跌４﹒２％，中信証券（０６０３０）軟３﹒８％。



＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述

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