【傾力救市】上交所召集８家券商開座談會，多措並舉活躍併購市場

《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕１４日上海專電》上交所上周四（１０日）舉行券商座談會

，就進一步活躍併購重組市場、打通政策落地「最後一公里」聽取意見建議。中信證券

（０６０３０）（滬：６０００３０）、中金公司（０３９０８）（滬：６０１９９５）、中信

建投（０６０６６）（滬：６０１０６６）、華泰聯合、國泰君安（０２６１１）

（滬：６０１２１１）、國信證券（深：００２７３６）、東方證券（０３９５８）

（滬：６００９５８）、廣發證券（０１７７６）（深：０００７７６）等８家券商參加會議。

上交所相關負責人表示，上交所將持續深化併購重組市場化改革，不斷完善各項制度機制，

強化市場溝通與服務，推進監管更加公開、透明、可預期，共同營造支持高質量產業併購的良好

市場生態。希望證券公司切實承擔起「看門人」職責，在滿足合規要求的同時加強價值判斷，把

好併購重組質量關。上交所將盡快推動一批標誌性、高質量的產業併購案例落地，將創新政策舉

措轉換為上市公司高質量發展的實效。

下一步，上交所將繼續引導市場各方規範開展併購重組活動，更好發揮資本市場在企業併購

重組中的主渠道作用，推動提高上市公司質量和投資價值，切實增強資本市場內在穩定性。

