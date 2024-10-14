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AH股新聞

14/10/2024 08:53

《駐滬專電》上交所明確「輕資產、高研發投入」認定標準

　　《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕１４日上海專電》上交所上周五（１１日）發布《上交所發
行上市審核規則適用指引第６號－－輕資產、高研發投入認定標準（試行）》，旨在細化「科創
板八條」中「輕資產、高研發投入」企業的認定標準，相關再融資時不再受３０％的補流比例限
制，但超過３０％的部分只可用於主營業務相關的研發投入。
　　《指引》明確，具有輕資產特點的企業，要求公司最近一年末固定資產、在建工程、土地使
用權、使用權資產、長期待攤費用以及其他通過資本性支出形成的實物資產，合計佔總資產比重
不高於２０％。具有高研發投入特點的企業，要求公司最近三年平均研發投入佔營業收入比重不
低於１５％，或最近三年累計研發投入不低於３億元人民幣；且最近一年研發人員佔當年員工總
數的比例不低於１０％。
　　同時符合上述要求的科創板上市公司即可認定具有「輕資產、高研發投入」特點，可享受相
關政策優惠。
　　有市場人士表示，《指引》的發布，對「輕資產、高研發投入」特點企業的認定標準進行了
細化，指標更加明確和可量化，企業可直接評估論證自身是否滿足相關標準，進一步提高再融資
的透明度和可預期性，有利於科創企業更好開展科技創新，提高募集資金的使用效率，促進科創
企業高質量發展。

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