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AH股新聞

14/10/2024 08:55

【聚焦數據】內地９月ＣＰＩ升０﹒４％，遜預期創３個月低位

　　《經濟通通訊社１４日專訊》國家統計局１３日公布，９月全國居民消費價格指數
（ＣＰＩ）同比上漲０﹒４％，創３個月低位，低於市場預期的０﹒６％；環比則持平。首９個
月ＣＰＩ累升０﹒３％。
　　國家統計局城市司首席統計師董莉娟在解讀數據時表示，９月ＣＰＩ同比漲幅略有回落，主
要是受去年同期對比基數走高影響。９月食品價格上漲３﹒３％，為逾一年半最高，但非食品價
格下降０﹒２％，為１５個月來首次倒退。食品中，鮮菜、豬肉和鮮果價格分別上漲２２﹒９％
、１６﹒２％和６﹒７％，漲幅均有擴大；牛肉、羊肉、雞蛋、雞和奶類價格降幅在１﹒９％－
１３﹒１％之間，降幅略有擴大。非食品中，能源價格挫３﹒５％，跌幅比８月擴大２﹒５個百
分點；扣除能源的工業消費品價格降０﹒２％，其中新能源小汽車和燃油小汽車價格分別縮
６﹒９％和６﹒１％；服務價格中，旅遊價格由上揚０﹒９％轉為下滑２﹒１％，飛機票和賓館
住宿價格跌幅分別擴大至１４﹒１％和５﹒６％。
　　從環比看，ＣＰＩ持平，其中食品價格上漲０﹒８％，漲幅比上月回落２﹒６個百分點，影
響ＣＰＩ環比上漲約０﹒１６個百分點。非食品價格下降０﹒２％，降幅比上月收窄０﹒１個百
分點，影響ＣＰＩ環比下降約０﹒１８個百分點。非食品中，暑期結束出行減少，飛機票、賓館
住宿和旅遊價格分別下降１４﹒８％、７﹒４％和６﹒３％；受國際油價波動影響，國內汽油價
格下降２﹒９％；受新學期開學影響，教育服務價格上漲０﹒９％；秋裝換季上新，服裝價格上
漲０﹒８％。（ｌｃ）　

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