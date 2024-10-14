【聚焦數據】內地９月ＰＰＩ跌２﹒８％，創６個月最大降幅

《經濟通通訊社１４日專訊》國家統計局１３日公布，９月工業生產者出廠價格指數

（ＰＰＩ）按年跌２﹒８％，連挫２４個月且創６個月最大降幅，較市場預期的跌幅２﹒６％更

差；環比下降０﹒６％；首９個月ＰＰＩ累計下滑２％。

國家統計局城市司首席統計師董莉娟在解讀數據時表示，受國際大宗商品價格波動及國內市

場有效需求不足等因素影響，ＰＰＩ環比降幅收窄，同比降幅擴大。

從同比來看，９月生產資料、生活資料價格同比分別下降３﹒３％、１﹒３％，降幅擴大

１﹒３個、０﹒２個百分點，其中後者降幅為２００９年１１月來最大，兩者分別影響ＰＰＩ下

降約２﹒４１個、０﹒３５個百分點。黑色金屬冶煉和壓延加工業、石油和天然氣開採業、石油

煤炭及其他燃料加工業、非金屬礦物製品業、農副食品加工業、化學原料和化學製品製造業、電

氣機械和器材製造業、煤炭開採和洗選業八個行業合計影響ＰＰＩ同比下降約２﹒０４個百分點

，超過總降幅的七成，對ＰＰＩ的下拉作用較８月擴大０﹒７４個百分點。

９月ＰＰＩ環比降幅收窄０﹒１個百分點至０﹒６％。其中，生產資料價格降幅收窄０﹒２

個百分點至０﹒８％，生活資料價格由持平轉為下降０﹒１％，分別影響ＰＰＩ下降約０﹒６１

個、０﹒０３個百分點。分行業看，國際油價下行帶動國內石油和天然氣開採業價格下降

３﹒２％，不過降幅收窄；受政策提振預期影響，９月下半月鋼材需求出現恢復跡象，當月黑色

金屬冶煉和壓延加工業價格降幅收窄１﹒１個百分點至３﹒３％；裝備製造業中，鋰離子電池製

造價格下降０﹒３％，新能源車整車製造價格下降０﹒１％。（ｌｃ）

