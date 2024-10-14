《社保基金》去年社保基金投資收益額２５０億，收益率０﹒９６％

《經濟通通訊社１４日專訊》全國社會保障基金理事會周六（１２日）發布的報告顯示，

２０２３年社保基金投資收益額２５０﹒１１億元（人民幣．下同），投資收益率０﹒９６％。

即由２０２２年投資收益率為負５﹒０７％轉正。

社保基金自成立以來的年均投資收益率７﹒３６％，累計投資收益額１６８２５﹒７６億元

。２０２３年，財政性淨撥入全國社會保障基金資金５０７﹒９８億元。截至２０２３年末，財

政性撥入全國社會保障基金資金和股票累計１１４４０﹒７１億元。

截至２０２３年末，基金資產總額３０１４５﹒６１億元。其中，直接投資資產

９４０７﹒０３億元，委託投資資產２０７３８﹒５８億元；境內投資資產２６６８５﹒６８億

元，境外投資資產３４５９﹒９３億元。２０２３年末，基金負債總額３５７６﹒１９億元，基

金權益總額為２６５６９﹒４２億元。

社保基金會同日公布的數據顯示，截至２０２３年末，養老基金資產總額２２３１５﹒５２

億元，負債總額３７６０﹒４９億元，權益總額１８５５５﹒０３億元。其中，地方養老基金

２０２３年投資收益率為２﹒４２％。自２０１６年１２月受託運營以來，地方養老基金累計投

資收益額３０６６﹒７１億元，年均投資收益率５％，超過年均保底收益率２﹒８８％約

２﹒１２個百分點。（ｌｃ）

