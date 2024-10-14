  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
施政報告2024
etnet專輯
AH股新聞

14/10/2024 09:26

《社保基金》去年社保基金投資收益額２５０億，收益率０﹒９６％

　　《經濟通通訊社１４日專訊》全國社會保障基金理事會周六（１２日）發布的報告顯示，
２０２３年社保基金投資收益額２５０﹒１１億元（人民幣．下同），投資收益率０﹒９６％。
即由２０２２年投資收益率為負５﹒０７％轉正。
　　社保基金自成立以來的年均投資收益率７﹒３６％，累計投資收益額１６８２５﹒７６億元
。２０２３年，財政性淨撥入全國社會保障基金資金５０７﹒９８億元。截至２０２３年末，財
政性撥入全國社會保障基金資金和股票累計１１４４０﹒７１億元。
　　截至２０２３年末，基金資產總額３０１４５﹒６１億元。其中，直接投資資產
９４０７﹒０３億元，委託投資資產２０７３８﹒５８億元；境內投資資產２６６８５﹒６８億
元，境外投資資產３４５９﹒９３億元。２０２３年末，基金負債總額３５７６﹒１９億元，基
金權益總額為２６５６９﹒４２億元。
　　社保基金會同日公布的數據顯示，截至２０２３年末，養老基金資產總額２２３１５﹒５２
億元，負債總額３７６０﹒４９億元，權益總額１８５５５﹒０３億元。其中，地方養老基金
２０２３年投資收益率為２﹒４２％。自２０１６年１２月受託運營以來，地方養老基金累計投
資收益額３０６６﹒７１億元，年均投資收益率５％，超過年均保底收益率２﹒８８％約
２﹒１２個百分點。（ｌｃ）

《說說心理話》從心理學角度看成癮：點解沉迷？點樣算上癮？一個關鍵指標！邊類人最難以自拔？► 即睇

返回AH股新聞

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet 30周年】多重慶祝活動一浪接一浪，好禮連環賞！

【etnet30周年連環賞】睇住賞LAURASTAR IGGI手提消毒掛燙機 (價值HK$2,280)

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

FX MONDAY｜歐元區9月通脹率降至1.8%，有利歐洲央...

14/10/2024 14:05

貨幣攻略

施政報告 | 曾煥平籲鼓勵商業及置業貸款，樓價走勢至少觀察半...

10/10/2024 15:14

施政報告2024

說說心理話

A股復市 | 【FOCUS】「增量政策」霧裏看花，平準基金箭...

08/10/2024 12:51

傾力救市

Watche Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

秋天養生食療

消委會報告

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處