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AH股新聞

14/10/2024 17:39

【數據解讀】人行媒體：９月貸款利率歷史低，銀行淨息差影響中性

　　《經濟通通訊社１４日專訊》據人民銀行旗下媒體《金融時報》從人行獲悉的數據顯示，９
月新發放貸款加權平均利率約為３﹒６３％，比上年同期低約２１個基點；新發放個人住房貸款
利率約為３﹒３２％，比上月低約２個基點，比上年同期低約７８個基點，均處於歷史低位。報
道引述市場專家表示，這離不開貨幣政策有力支持和引導；企業和居民貸款利率下降有利於減輕
經營主體的利息負擔，釋放消費和投資潛力。
　　至於銀行如何應對淨息差壓力，有業內人士分析稱，新老房貸利差收窄後，提前還貸將明顯
減少，有利於銀行穩定貸款規模，提高貸款質量。此外，９月人行降準０﹒５個百分點，相當於
為銀行提供了１萬億元人民幣的長期低成本資金，中期借貸便利和公開市場操作利率下降也可以
降低銀行的資金成本。專家預計，隨著本次降息降準政策效果逐步顯現，存款利率也將跟隨調整
，還能進一步減輕銀行利息負擔。綜合考慮以上政策組合，銀行淨息差所受影響總體是中性的。
　　此外，業內人士建議，要推動銀行多渠道補充資本，增強支持經濟可持續性。隨著財政部進
一步公布將「發行特別國債支持國有大型商業銀行補充核心一級資本」，業內預期銀行資本補充
有效落地，有利於保障銀行可持續經營，提升未來金融支持實體經濟的能力。（ｓｌ）

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