【數據解讀】人行媒體：股市回升資金由理財等回流，帶動Ｍ２回升

１ 《經濟通通訊社１４日專訊》人民銀行公布，９月末廣義貨幣（Ｍ２）同比增長６﹒８％

，較上月高０﹒５個百分點，保持穩中有升。人民銀行旗下媒體《金融時報》引述業內人士解釋

，當前Ｍ２增速趨穩回升是多種因素共同作用的結果，近期一攬子增量政策的出台落地，對市場

信心恢復提供了明顯支持。尤其是理財資金向存款的回流支撐了貨幣總量的增長。記者了解到，

近期股票市場回升，部分資金加速由理財等資管產品回流。某股份制銀行東莞分行有關工作人員

解釋，證券客戶保證金計入Ｍ２中，也帶動了Ｍ２的回升，而該行超１╱６的上市公司客戶有意

向了解融資方案，希望利用新工具加強市值管理和改善經營。



＊去年基數較高影響９月社會融資規模和貸款增速變化＊



對於９月的金融總量數據，受訪專家普遍認為在合理區間。盡管存在有效融資需求偏弱、金

融數據擠水分以及經濟結構轉型等多重挑戰因素，金融數據增速總體仍然保持在合理區間。

有業內人士談到，去年同期基數較高是今年９月社會融資規模和貸款增速變化的重要影響因

素。去年金融業增加值核算方式主要是基於存貸款增速的推算法，部分地方政府為推動區域經濟

增長，督導金融機構增加貸款投放，導致貸款基數較高。隨著金融業增加值核算方式優化調整，

今年以來，這一現像已明顯減少。

此外，也有業內人士反映，隨著去年９月存量房貸利率調整政策陸續落地，提前還貸現像減

少，部分銀行也將前期發行的住房抵押貸款支持證券（ＲＭＢＳ）所涉貸款回表，這些因素都在

一定程度上推高了當時的貸款。今年以來，有效融資需求總體上弱於去年，疊加去年的高基數影

響後，９月社會融資規模和貸款增速有小幅回落，剔除高基數因素後增速總體是平穩的，金融對

實體經濟的支持也更穩、更實。（ｃｔ）

