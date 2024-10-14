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AH股新聞

14/10/2024 09:05

【傾力救市】財政部未明確增量規模，外媒料引發市場失望情緒

　　《經濟通通訊社１４日專訊》中國財政部周六（１２日）表態將加大財政政策力度，應對房
地產及地方債務等風險，然而，《華爾街日報》指會上未明確市場最關注的增量政策規模和落地
時間表等，可能引發失望情緒。
　　《彭博》亦報道，財長藍佛安在發布會期間表示，今年內各地共有２﹒３萬億元（人民幣．
下同）專項債資金可以安排使用。不過，他未明確上述資金是否或者多大程度上屬於增量措施。
　　中信證券首席經濟學家明明表示，藍佛安有關財政還有較大舉債和赤字提升空間的發言，「
釋放積極信號，意味著明年的財政預算赤字率可能有較大突破。」他並稱對支持房地產的政策將
有助於緩和樓市下行趨勢。
　
＊野村：發債規模預計待本月人大會議落實＊
　
　　澳新銀行資深中國策略師邢兆鵬認為，本次會議基調積極，並預測中國有望宣布增加１萬億
元超長期國債和１萬億元地方債。
　　至於野村經濟學家陸挺團隊日前在報告指出，預期中國財政部不會提及發債規模，因任何預
算或發債規模都需要人大或人大常委會同意，預計要到本月舉行的人大常委會議才能宣布確實金
額，並預料中國此輪額外財政刺激政策總額約為２萬億元。（ｒｙ）　

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