【傾力救市】五千億互換便利落地，頭部險企：深入研究積極準備

《經濟通通訊社１４日專訊》據《證券日報》報道，人行１０月１０日宣布創設首期

５０００億元（人民幣．下同）的證券、基金、保險公司互換便利後，中國人壽（０２６２８）

（滬：６０１６２８）、中國人保（０１３３９）（滬：６０１３１９）、中國太保

（０２６０１）（滬：６０１６０１）等頭部險企深入研究並著手準備。

據了解，險資機構普遍認為，互換便利首期操作將為資本市場提供數千億元級的增量資金，

同時有利於保險機構盤活存量、用好增量。

具體來看，互換便利支持符合條件的證券、基金、保險公司以債券、股票ＥＴＦ、滬深

３００成份股等資產為抵押，從中國人民銀行換入國債、央行票據等高等級流動性資產。通過這

項工具所獲取的資金只能用於投資股票市場。保險業界認為，這對提升資本市場的穩定性、流動

性以及長遠健康發展具有深遠影響，也為保險行業的發展提供了新機遇。



＊中人壽：結合自身實際，靈活利用互換＊



中國人壽集團旗下資產公司相關負責人表示，將從三方面開展互換便利業務的準備工作。一

是深刻認識互換便利對於支持保險業中長期資金入市、維護資本市場穩定健康發展的重要意義，

抓好制度研究、系統建設，提高保險資金中長期配置的戰略定力和能力；二是加強政策細節研究

，加快系統建設和策略儲備，充分利用好互換便利政策工具；三是結合機構自身實際，靈活利用

互換便利工具，提升保險資金運用效率。（ｒｙ）

