  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
消委會報告
etnet專輯
AH股新聞

14/10/2024 09:28

【傾力救市】五千億互換便利落地，頭部險企：深入研究積極準備

　　《經濟通通訊社１４日專訊》據《證券日報》報道，人行１０月１０日宣布創設首期
５０００億元（人民幣．下同）的證券、基金、保險公司互換便利後，中國人壽（０２６２８）
（滬：６０１６２８）、中國人保（０１３３９）（滬：６０１３１９）、中國太保
（０２６０１）（滬：６０１６０１）等頭部險企深入研究並著手準備。
　　據了解，險資機構普遍認為，互換便利首期操作將為資本市場提供數千億元級的增量資金，
同時有利於保險機構盤活存量、用好增量。
　　具體來看，互換便利支持符合條件的證券、基金、保險公司以債券、股票ＥＴＦ、滬深
３００成份股等資產為抵押，從中國人民銀行換入國債、央行票據等高等級流動性資產。通過這
項工具所獲取的資金只能用於投資股票市場。保險業界認為，這對提升資本市場的穩定性、流動
性以及長遠健康發展具有深遠影響，也為保險行業的發展提供了新機遇。
　
＊中人壽：結合自身實際，靈活利用互換＊
　
　　中國人壽集團旗下資產公司相關負責人表示，將從三方面開展互換便利業務的準備工作。一
是深刻認識互換便利對於支持保險業中長期資金入市、維護資本市場穩定健康發展的重要意義，
抓好制度研究、系統建設，提高保險資金中長期配置的戰略定力和能力；二是加強政策細節研究
，加快系統建設和策略儲備，充分利用好互換便利政策工具；三是結合機構自身實際，靈活利用
互換便利工具，提升保險資金運用效率。（ｒｙ）

《說說心理話》從心理學角度看成癮：點解沉迷？點樣算上癮？一個關鍵指標！邊類人最難以自拔？► 即睇

返回AH股新聞

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet 30周年】多重慶祝活動一浪接一浪，好禮連環賞！

【etnet30周年連環賞】睇住賞LAURASTAR IGGI手提消毒掛燙機 (價值HK$2,280)

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

FX MONDAY｜歐元區9月通脹率降至1.8%，有利歐洲央...

14/10/2024 14:05

貨幣攻略

施政報告 | 曾煥平籲鼓勵商業及置業貸款，樓價走勢至少觀察半...

10/10/2024 15:14

施政報告2024

俄羅斯在中東混戰的曖昧角色

09/10/2024 18:30

大國博弈

說說心理話

Watche Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

秋天養生食療

消委會報告

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處