  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
消委會報告
etnet專輯
AH股新聞

14/10/2024 16:27

【大國博弈】外交部敦促美方立即停止在全球範圍內發動網絡攻擊

　　《經濟通通訊社１４日專訊》今日外交部例行記者會上，《環球時報》記者提問稱，最近由
中國國家計算機病毒應急處理中心、計算機病毒防治技術國家工程實驗室和３６０公司發布的公
開報告中，披露了美方集中炒作名為「伏特颱風」的組織，通過嫁禍他國掩蓋自身網絡攻擊行為
，請問中方對此有何評論？
　　發言人毛寧表示，中方相關機構此前已發布了兩份報告，披露所謂伏特颱風實際上是一個國
際勒索軟件組織，美國情報機構、網絡安全企業為了獲取國會的預算撥款、政府合同，合謀散布
虛假信息、栽贓中國。
　　毛寧說，此次發布的報告揭露，到底誰才是全球網絡空間安全的最大威脅。迄今為止，美國
政府不僅對相關報告裝聾作啞，還繼續散布伏特颱風等虛假信息。中方譴責美方這種不負責任的
行為，敦促美方立即停止在全球範圍內搞網絡攻擊，停止利用網絡安全問題污蔑抹黑中國。
　　據介紹，上述報告披露內容包括：第一，美國利用先進技術手段偽造他國實施網絡攻擊。通
過插入中文等其他語種的字符串，刻意誤導溯源分析，嫁禍他國。第二，美國正在利用海底光纜
的優勢地位，對全球實施大規模、系統性的網絡監聽和竊密。第三，美國對德國等盟友的網絡竊
密活動從未停歇。第四，部分美國大科技公司逐漸淪為美國政府的幫兇。（ｒｙ）

【etnet 30周年】多重慶祝活動一浪接一浪，好禮連環賞！ ► 即睇詳情

返回AH股新聞

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet 30周年】多重慶祝活動一浪接一浪，好禮連環賞！

【etnet30周年連環賞】睇住賞LAURASTAR IGGI手提消毒掛燙機 (價值HK$2,280)

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

說說心理話

施政報告 | 曾煥平籲鼓勵商業及置業貸款，樓價走勢至少觀察半...

10/10/2024 15:14

施政報告2024

俄羅斯在中東混戰的曖昧角色

09/10/2024 18:30

大國博弈

A股復市 | 【FOCUS】「增量政策」霧裏看花，平準基金箭...

08/10/2024 12:51

傾力救市

Watche Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

秋天養生食療

消委會報告

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處