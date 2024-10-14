【大國博弈】外交部敦促美方立即停止在全球範圍內發動網絡攻擊

《經濟通通訊社１４日專訊》今日外交部例行記者會上，《環球時報》記者提問稱，最近由

中國國家計算機病毒應急處理中心、計算機病毒防治技術國家工程實驗室和３６０公司發布的公

開報告中，披露了美方集中炒作名為「伏特颱風」的組織，通過嫁禍他國掩蓋自身網絡攻擊行為

，請問中方對此有何評論？

發言人毛寧表示，中方相關機構此前已發布了兩份報告，披露所謂伏特颱風實際上是一個國

際勒索軟件組織，美國情報機構、網絡安全企業為了獲取國會的預算撥款、政府合同，合謀散布

虛假信息、栽贓中國。

毛寧說，此次發布的報告揭露，到底誰才是全球網絡空間安全的最大威脅。迄今為止，美國

政府不僅對相關報告裝聾作啞，還繼續散布伏特颱風等虛假信息。中方譴責美方這種不負責任的

行為，敦促美方立即停止在全球範圍內搞網絡攻擊，停止利用網絡安全問題污蔑抹黑中國。

據介紹，上述報告披露內容包括：第一，美國利用先進技術手段偽造他國實施網絡攻擊。通

過插入中文等其他語種的字符串，刻意誤導溯源分析，嫁禍他國。第二，美國正在利用海底光纜

的優勢地位，對全球實施大規模、系統性的網絡監聽和竊密。第三，美國對德國等盟友的網絡竊

密活動從未停歇。第四，部分美國大科技公司逐漸淪為美國政府的幫兇。（ｒｙ）

