【傾力救市】澳新：新一輪地方債置換規模或高達１０萬億元

《經濟通通訊社１４日專訊》中國財政部周六（１２日）召開發布會，澳新發表研究報告稱

，針對地方債風險，財政部部長藍佛安強調要實施新的大規模債務置換計劃，以取代隱性地方政

府債務。根據２０１４年至２０１８年債務置換規模達１４萬億（人民幣．下同）估算，預計到

２０２８年底，這一數字將高達１０萬億。

針對金融風險，財政部將透過特別國債為６家國有銀行增加一級核心資本。針對房地產風險

，當局將允許使用特別地方債從開發商購買閒置土地和存量房。



＊政府債發行可能轉向「６＋６」模式＊



報告認為，儘管發布會未就以上公布具體金額，但中國將大幅增加政府債務的提案，需要在

本月晚些時候的全國人民代表大會議批准。考慮到財政需求，政府債發行可能會轉向「６＋６」

模式，即每年新增６萬億國債和６萬億新地方債。不過，就未來兩個月內的債券發行，預計最多

將公布１萬億的超長期國債和１萬億地方債。

報告指，發債計劃對經濟增長和通脹的影響不會立竿見影，維持中國２０２４年ＧＤＰ增長

４﹒９％和２０２５年ＧＤＰ增長４﹒３％的預測不變。（ｊｙ）

