  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
說說心理話
etnet專輯
AH股新聞

14/10/2024 09:25

【傾力救市】澳新：新一輪地方債置換規模或高達１０萬億元

　　《經濟通通訊社１４日專訊》中國財政部周六（１２日）召開發布會，澳新發表研究報告稱
，針對地方債風險，財政部部長藍佛安強調要實施新的大規模債務置換計劃，以取代隱性地方政
府債務。根據２０１４年至２０１８年債務置換規模達１４萬億（人民幣．下同）估算，預計到
２０２８年底，這一數字將高達１０萬億。
　　針對金融風險，財政部將透過特別國債為６家國有銀行增加一級核心資本。針對房地產風險
，當局將允許使用特別地方債從開發商購買閒置土地和存量房。
　
＊政府債發行可能轉向「６＋６」模式＊
　
　　報告認為，儘管發布會未就以上公布具體金額，但中國將大幅增加政府債務的提案，需要在
本月晚些時候的全國人民代表大會議批准。考慮到財政需求，政府債發行可能會轉向「６＋６」
模式，即每年新增６萬億國債和６萬億新地方債。不過，就未來兩個月內的債券發行，預計最多
將公布１萬億的超長期國債和１萬億地方債。
　　報告指，發債計劃對經濟增長和通脹的影響不會立竿見影，維持中國２０２４年ＧＤＰ增長
４﹒９％和２０２５年ＧＤＰ增長４﹒３％的預測不變。（ｊｙ）　

【你點睇】房租管實施兩年半，工作小組調查發現97.3%租戶未裝獨立水電錶，業主濫收水電費。您認為現行罰則是否過輕？► 立即投票

返回AH股新聞

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet 30周年】多重慶祝活動一浪接一浪，好禮連環賞！

【etnet30周年連環賞】睇住賞LAURASTAR IGGI手提消毒掛燙機 (價值HK$2,280)

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

FX MONDAY｜歐元區9月通脹率降至1.8%，有利歐洲央...

14/10/2024 14:05

貨幣攻略

施政報告 | 曾煥平籲鼓勵商業及置業貸款，樓價走勢至少觀察半...

10/10/2024 15:14

施政報告2024

俄羅斯在中東混戰的曖昧角色

09/10/2024 18:30

大國博弈

說說心理話

Watche Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

秋天養生食療

消委會報告

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處