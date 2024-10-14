《中國監管》廣東排查非法銷售跨境保險，要機構明日前交自查報告

《經濟通通訊社１４日專訊》據《財聯社》從業內人士獲悉，廣東金融監管局近日發文，對

全轄（不含深圳）開展非法銷售境外保險產品、違規跨境投保專項治理工作。

據了解，本次專項治理涵蓋廣東監管局轄下所有銀行保險機構，排查內容包括是否存在機構

及其從業人員參與、組織或協助非法銷售（含非法宣傳、推介）境外保險產品、違規跨境投保的

問題。包括但不限於以下行為：機構或個人存在收受境外機構利益，在境內以各種講座、會議、

活動等名義，或通過互聯網等渠道宣傳、推介境外保險機構保險產品的行為，以及安排有意投保

境外保險產品的客戶赴境外投保等行為。

銀保渠道代理人、保險公司個人代理人、保險專業代理機構的代理人員、保險經紀機構的經

紀人員均被納入此次排查。根據安排，此次專項治理要求機構在１０月１５日前提交自查報告，

廣東各監管分局則須在１０月２１日前匯總上報。



＊業內人士：疫情開放以來港險產品投保熱度非常高＊



報道引述一位廣東保險業人士稱，公司已經接獲上級要求，對涉及非法銷售境外保險產品、

違規跨境投保情況進行自查。該人士表示，港險本來不能在內地直接銷售，疫情開放以來，港險

產品投保熱度非常高，各類中介機構助力之下更加活躍，的確有部分人通過這一途徑將資金轉移

到境外。

根據香港保監局公布的２０２４年首季香港保險業統計數字，期內毛保費總額達１６５１億

港元，較去年同期上升１２﹒２％。其中，源自內地訪客的新造保單保費為１５６億港元，創下

２０１８年以來的歷史新高。而今年上半年，香港內地訪客新單保費為２９７億港元。（ｊｑ）

