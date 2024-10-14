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AH股新聞

14/10/2024 12:14

《中國監管》廣東排查非法銷售跨境保險，要機構明日前交自查報告

　　《經濟通通訊社１４日專訊》據《財聯社》從業內人士獲悉，廣東金融監管局近日發文，對
全轄（不含深圳）開展非法銷售境外保險產品、違規跨境投保專項治理工作。
　　據了解，本次專項治理涵蓋廣東監管局轄下所有銀行保險機構，排查內容包括是否存在機構
及其從業人員參與、組織或協助非法銷售（含非法宣傳、推介）境外保險產品、違規跨境投保的
問題。包括但不限於以下行為：機構或個人存在收受境外機構利益，在境內以各種講座、會議、
活動等名義，或通過互聯網等渠道宣傳、推介境外保險機構保險產品的行為，以及安排有意投保
境外保險產品的客戶赴境外投保等行為。
　　銀保渠道代理人、保險公司個人代理人、保險專業代理機構的代理人員、保險經紀機構的經
紀人員均被納入此次排查。根據安排，此次專項治理要求機構在１０月１５日前提交自查報告，
廣東各監管分局則須在１０月２１日前匯總上報。
　
＊業內人士：疫情開放以來港險產品投保熱度非常高＊
　
　　報道引述一位廣東保險業人士稱，公司已經接獲上級要求，對涉及非法銷售境外保險產品、
違規跨境投保情況進行自查。該人士表示，港險本來不能在內地直接銷售，疫情開放以來，港險
產品投保熱度非常高，各類中介機構助力之下更加活躍，的確有部分人通過這一途徑將資金轉移
到境外。
　　根據香港保監局公布的２０２４年首季香港保險業統計數字，期內毛保費總額達１６５１億
港元，較去年同期上升１２﹒２％。其中，源自內地訪客的新造保單保費為１５６億港元，創下
２０１８年以來的歷史新高。而今年上半年，香港內地訪客新單保費為２９７億港元。（ｊｑ）

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