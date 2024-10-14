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AH股新聞

14/10/2024 15:17

《中國要聞》哈爾濱４家藥店現上萬張手寫假處方，涉及金額過億元

　　《經濟通通訊社１４日專訊》據《央視新聞》報道，近日國家醫保局大數據中心篩查數據時
，發現在黑龍江省哈爾濱市的一家藥店，有９６名參保人從藥店購買藥品金額特別巨大，金額最
多的一名參保人兩年間購買的藥品金額甚至超過了百萬元人民幣。經深入調查，當地共有４家藥
店被搜出上萬張偽造的手寫特殊藥品處方，涉案金額過億元人民幣。
　　報道指，在發現醫保參保人的異常購藥金額後，國家醫保局派出專項飛行檢查組去到涉事患
者家調查，並循線索去到哈爾濱的建柏家醫藥連鎖哈平路店、思派大藥房、寶豐大藥房深業店、
上藥科園大藥房等４家藥店展開調查。結果發現，涉事藥店平時竟然不需要患者持醫院所開處方
去購買治療特殊疾病的特殊藥品（特藥）。
　　報道稱，根據規定，藥店銷售「特藥」必須留存相應的處方。當這４家藥店拿出近年開具的
處方時，檢查組發現，這些高額的特藥處方幾乎全都是手寫的。更令人震驚的是，當中還有幾本
尚未撕開、整本的處方，上面已經寫滿了開具藥品和不同醫生的簽章，總共有上萬張。最後哈爾
濱寶豐大藥房深業店負責人承認該批手寫特藥處方並非從醫院開具，而是由一名藥品的醫藥代表
提供。
　　目前，國家醫保局針對此次涉及「特藥」的藥店專項飛行檢查發現的部分問題已移交當地公
安。（ｊｑ）

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