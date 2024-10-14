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AH股新聞

14/10/2024 16:12

《中國要聞》重慶破獲特大跨境網絡賭博案，阻斷年均外流資金百億

　　《經濟通通訊社１４日專訊》據《央視新聞》近日從重慶市公安局獲悉，重慶警方破獲了一
宗特大跨境網絡賭博案，徹底摧毀跨境賭博全國「十大犯罪集團」之一的「ＤＣ」集團。主要犯
罪嫌疑人呂某從境外到渝投案自首，７９名主要涉案人員全部到案，３９００餘名上下游違法犯
罪人員被依法打擊處理，阻斷年均外流資金近百億元（人民幣．下同）。
　
＊設７個賭博平台，年均充值流水百億以上＊
　
　　報道稱，２０２０年公安部在專項行動中發現一條關於跨境網絡賭博平台的線索，循線偵查
發現，這個跨國賭博平台隸屬於菲律賓「ＤＣ」集團，主營棋牌、老虎機等網絡賭博業務，自
２００９年創辦以來，發展勢頭迅猛，在當地乃至東南亞地區都頗有名氣。
　　「ＤＣ」集團通過向中國境內投放廣告、發展代理人員返傭金等方式吸引人員參賭，造成中
國大量資金外流，更滋生地下錢莊跨境洗錢等黑灰產業鏈。
　　經專案組偵查發現，該集團下設４個部門，設千億、樂虎等７個網絡賭博平台，高峰時期員
工達８００餘名。該集團在中國境內發展了多家研發、客服等關聯公司，並與境內外多家非法支
付、地下錢莊等犯罪團夥合作。
　　「ＤＣ」集團的犯罪模式為，利用旗下經營的７個網絡賭博平台，吸引賭客註冊成為會員，
賭客在平台上充值的賭資最終經由「地下錢莊」洗錢轉移至境外流入集團帳戶。由此，「ＤＣ」
集團年均充值流水達１００億元以上、淨利潤４億元以上。
　
＊抓獲代理人員近４千人，涉案資金超３億＊
　
　　報道稱，在公安部指揮下，自２０２１年起，專案組先後在中國３０餘個省區市發起三批次
集中收網抓捕，將涉案人員繩之以法。
　　經統計，在集中收網戰役中，專案組共抓獲此案核心涉案人員７０餘名、代理人員３７００
餘名，摧毀境內招賭、吸賭點位４３００餘處，凍結涉案帳戶１﹒１萬餘個、涉案資金超３億元
，打掉涉賭黑灰產企業七家、非法支付平台１３個。
　　該案主犯呂某在高壓追逃態勢下，心理防線終被突破，最後主動從境外乘機到重慶投案自首
。（ｊｑ）

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