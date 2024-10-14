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AH股新聞

14/10/2024 17:20

《神州金融》多家中小銀行下調存款利率，專家：年內仍有調降空間

　　《經濟通通訊社１４日專訊》進入１０月以來，包括新疆、吉林、山西等在內的多地中小銀
行均對人民幣存款掛牌利率進行了下調，包括整存整取、零存整取、整存零取等多種存款產品，
降幅最高超過１００個基點。
　　今年７月，國有六大行集體宣布下調存款利率。值得關注的是，這也是自２０２２年４月存
款利率市場化調整機制建立以來，全國性商業銀行經歷的第５輪存款利率下調。
　　有銀行下調幅度超過１００個基點。山西汾陽九都村鎮銀行１０月１日起，對部分期限存款
利率進行調整。調整後，該行１年期、２年期、３年期的整存整取定期存款利率分別為
２﹒００％、２﹒１０％和２﹒３０％。較去年５月來看，對應期限存款利率分別下降了１５個
基點、６５個基點和１１０個基點。
　　新疆阜康津匯村鎮銀行９日宣布，自１０月１０日起調整二年期、三年期定期存款利率，分
別由原執行利率２﹒５％、２﹒６％調整為２﹒３％、２﹒５％，各下調２０個基點、１０個基
點。
　　據內媒引述業內人士看法稱，在貸款市場報價利率（ＬＰＲ）下行、存量房貸利率調整的背
景下，近期中小銀行下調存款利率主要是為了緩解淨息差收窄的壓力。而且，此次調整也是對此
前國有大行下調存款利率的跟隨「補降」，預計後續存款利率仍有下調空間。（ｊｑ）

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