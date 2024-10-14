《打擊貪腐》受賄超５億，遼寧省公安廳原廳長王大偉一審判死緩

《經濟通通訊社１４日專訊》據《央視新聞》消息，湖北省襄陽市中級人民法院今日一審公

開宣判遼寧省政府原黨組成員、副省長，省公安廳原黨委書記、廳長王大偉受賄一案，對被告人

王大偉以受賄罪判處死刑，緩期二年執行，剝奪政治權利終身，並處沒收個人全部財產，在其死

刑緩期執行二年期滿依法減為無期徒刑後，終身監禁，不得減刑、假釋。對王大偉受賄所得財物

及孳息依法予以追繳，上繳國庫。不足部分繼續追繳。

經審理查明：２００８年至２０２２年，被告人王大偉利用擔任黑龍江省哈爾濱市委常委、

政法委書記，黑龍江省公安廳黨委副書記、副廳長，遼寧省公安廳黨委書記、廳長，遼寧省人民

政府黨組成員、省長助理、副省長等職務上的便利以及利用職權或者地位形成的便利條件，為遼

寧忠旺集團有限公司、遼寧紅運投資（集團）有限公司、孟冰等單位和個人在企業經營、案件處

理以及職務提拔、調整等事項上提供幫助，直接或者通過他人非法收受上述單位和個人給予的錢

款、汽車等財物，共計折合５﹒５５億餘元（人民幣．下同）。



＊連續三任廳長落馬，合計受賄超１２億＊



官方簡歷顯示，王大偉生於１９６４年４月，黑龍江綏化望奎人，１９８４年１２月加入中

國共產黨，１９９０年７月參加工作。長期在東北工作，曾擔任黑龍江哈爾濱市政法委書記，黑

龍江省公安廳副廳長，遼寧省公安廳廳長，遼寧省省長助理、副省長等職務。２０２２年３月１

日，王大偉落馬，同年９月２９日被「雙開」並移送司法，於去年１０月１９日一審開庭。

據了解，遼寧省公安廳連續三任廳長落馬。此前兩任分別為李文喜（２００２年５月至

２０１１年３月任）和薛恆（２０１１年３月至２０１３年３月任）。其中，２０２３年１月６

日，李文喜因受賄５﹒４１億餘元一審被判處死緩、終身監禁；２０２３年１２月１３日，薛恆

因受賄１﹒３５億餘元一審被判十七年有期徒刑，並處罰金六百二十萬元。加上王大偉受賄

５﹒５５億餘元，３任公安廳長合計受賄超１２億。（ｊｑ）

