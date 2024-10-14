《Ａ股行情》滬綜指高開０﹒７４％，財政定調積極，９月通縮惡化

《經濟通通訊社１４日專訊》Ａ股國慶復市後走勢反覆、經歷大升大跌的一周，過去周六

（１２日）關鍵的財政部會議承諾加大政策力度應對地產及地方債務等風險，顯示中國有望加碼

財政刺激措施。今日滬深股市三大指數齊高開，滬指高開０﹒７４％，報３２４１﹒４３點，深

成指高開０﹒５７％，創業板指高開０﹒８８％。

不過，９月通縮情況惡化，當月居民消費價格指數（ＣＰＩ）同比微漲０﹒４％，低於預期

；扣除食品和能源價格的核心ＣＰＩ指數９月同比上漲了０﹒１％，創２０２１年２月以來最低

；工業生產者出廠價格指數（ＰＰＩ）同比下降２﹒８％，而經濟學家此前預測中值為下降

２﹒６％。數據凸顯國內需求在９月底決策層發力救市前保持疲軟，刺激政策亟需加力。

雖然財政部發布會沒有立即給出增量刺激規模和落地時間表，中信證券仍認為，財政定調積

極，信用風險緩釋，將助力銀行股估值提升。中國銀河證券首席經濟學家章俊則表示，會議提及

當前中央槓桿率空間充足，明年整體赤字率及超長期特別國債發行規模有望大幅提升。可以預期

，新一輪大規模增量政策正在路上。

財政政策逆周期調節力度加大，有利於改善宏觀經濟預期，提振投資者信心，或將帶動Ａ股

市場估值提升，隨著經濟基本面改善，上市公司業績修復將進一步帶動Ａ股市場上行。

人民銀行今日進行１９５億元（人民幣．下同）７天期逆回購，公開市場無逆回購到期，即

今日淨投放１９５億元。（ｒｙ）

