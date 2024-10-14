  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
秋天養生食療
etnet專輯
AH股新聞

14/10/2024 09:29

《Ａ股行情》滬綜指高開０﹒７４％，財政定調積極，９月通縮惡化

　　《經濟通通訊社１４日專訊》Ａ股國慶復市後走勢反覆、經歷大升大跌的一周，過去周六
（１２日）關鍵的財政部會議承諾加大政策力度應對地產及地方債務等風險，顯示中國有望加碼
財政刺激措施。今日滬深股市三大指數齊高開，滬指高開０﹒７４％，報３２４１﹒４３點，深
成指高開０﹒５７％，創業板指高開０﹒８８％。
　　不過，９月通縮情況惡化，當月居民消費價格指數（ＣＰＩ）同比微漲０﹒４％，低於預期
；扣除食品和能源價格的核心ＣＰＩ指數９月同比上漲了０﹒１％，創２０２１年２月以來最低
；工業生產者出廠價格指數（ＰＰＩ）同比下降２﹒８％，而經濟學家此前預測中值為下降
２﹒６％。數據凸顯國內需求在９月底決策層發力救市前保持疲軟，刺激政策亟需加力。
　　雖然財政部發布會沒有立即給出增量刺激規模和落地時間表，中信證券仍認為，財政定調積
極，信用風險緩釋，將助力銀行股估值提升。中國銀河證券首席經濟學家章俊則表示，會議提及
當前中央槓桿率空間充足，明年整體赤字率及超長期特別國債發行規模有望大幅提升。可以預期
，新一輪大規模增量政策正在路上。
　　財政政策逆周期調節力度加大，有利於改善宏觀經濟預期，提振投資者信心，或將帶動Ａ股
市場估值提升，隨著經濟基本面改善，上市公司業績修復將進一步帶動Ａ股市場上行。
　　人民銀行今日進行１９５億元（人民幣．下同）７天期逆回購，公開市場無逆回購到期，即
今日淨投放１９５億元。（ｒｙ）

【你點睇】房租管實施兩年半，工作小組調查發現97.3%租戶未裝獨立水電錶，業主濫收水電費。您認為現行罰則是否過輕？► 立即投票

返回AH股新聞

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet 30周年】多重慶祝活動一浪接一浪，好禮連環賞！

【etnet30周年連環賞】睇住賞LAURASTAR IGGI手提消毒掛燙機 (價值HK$2,280)

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

說說心理話

施政報告 | 曾煥平籲鼓勵商業及置業貸款，樓價走勢至少觀察半...

10/10/2024 15:14

施政報告2024

俄羅斯在中東混戰的曖昧角色

09/10/2024 18:30

大國博弈

A股復市 | 【FOCUS】「增量政策」霧裏看花，平準基金箭...

08/10/2024 12:51

傾力救市

Watche Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

秋天養生食療

消委會報告

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處