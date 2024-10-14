《Ａ股行情》滬綜指半日收升１﹒６６％，軍工、化債概念股領漲

《經濟通通訊社１４日專訊》滬深三大指數今早齊高開，盤中又集體轉跌，隨後又探底回升

，半日收市時滬綜指升１﹒６６％，報３２７１﹒０６點，深成指亦收升１﹒６４％，創業板升

０﹒９１％。軍工股領先、化債概念爆發。

今日稍早時候解放軍東部戰區新聞發言人李熹表示，今日組織戰區陸軍、海軍、空軍、火箭

軍等兵力，在台灣海峽、台島北部、台島南部、台島以東，開展「聯合利劍－２０２４Ｂ」演習

，強調這是對台獨分裂勢力的強力震懾。由於本次軍演沒有給出結束時間，引各方關注。中航電

測（深：３００１１４）、北方長龍（深：３０１３５７）、銀邦股份（深：３００３３７）及

煉石航空（深：０００６９７）紛紛升停。

另外，財政部周六發布會表示，擬一次性增加較大規模債務限額，置換地方政府存量隱性債

務，加大力度支持地方化解債務風險。中信證券研報認為，化債將是本輪財政政策的重點。化債

相關概念股早盤聲勢如虹，光大嘉寶（滬：６００６２２）、信達地產（滬：６００６５７）、

津投城開（滬：６００３２２）、雲南城投（滬：６００２３９）、海德股份

（深：０００５６７）、銀寶山新（深：００２７８６）等多股漲停。

兩市上午半日成交９６１０億元人民幣，較上個交易日縮量２２６億元人民幣。（ｒｙ）

