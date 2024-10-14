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AH股新聞

14/10/2024 15:09

《Ａ股行情》滬深三大指數均收升逾２％，華為概念集體爆發

　　《經濟通通訊社１４日專訊》Ａ股今日探底回升，滬綜指全日漲２﹒０７％，收報
３２８４﹒３２點，深成指、創業板指午後一度漲近３％，收升２﹒６５％及２﹒６％。兩市成
交額錄得１﹒６萬億元（人民幣．下同），較上個交易日增加６３０億元或４％。
　　板塊方面，日前舉行的第三屆ＯｐｅｎＨａｒｍｏｎｙ技術大會上，開源鴻蒙
ＯｐｅｎＨａｒｍｏｎｙ　５﹒０　Ｒｅｌｅａｓｅ版本正式預發布，據介紹，該版本是繼
ＯｐｅｎＨａｒｍｏｎｙ３﹒２　Ｒｅｌｅａｓｅ版本後又一個具有里程碑意義的版本。華為產
業鏈集體爆發，華為海思全日漲６﹒４％，華為鴻蒙整體升６﹒３％，個股方面，宇信科技
（深：３００６７４）、潤和軟件（深：３００３３９）、新點軟件（滬：６８８２３２）、軟
通動力（深：３０１２３６）、科藍軟件（深：３００６６３）等多股漲停。
　　財政部部長在上周六（１２日）表態將加大政策力度應對地產及地方債務等風險，提振了化
債概念及房地產板塊的市場情緒。光大嘉寶（滬：６００６２２）、信達地產
（滬：６００６５７）、津投城開（滬：６００３２２）、雲南城投（滬：６００２３９）、光
智科技（深：３００４８９）、海德股份（深：０００５６７）等紛紛漲停。
　　關於今次化債措施，財政部指為近年來「力度最大」，官媒《新華社》解讀，去年置換地方
債務規模超２﹒２萬億元，這意味即將置換的規模一定會在２﹒２萬億元之上。受上周震盪走勢
影響的市場情緒轉趨正面，高盛上調中國今明兩年經濟成長預期，預計今年中國ＧＤＰ將成長
４﹒９％，高於之前預測的４﹒７％；明年ＧＤＰ成長預測則從４﹒３％上調至４﹒７％。
（ｒｙ）
　
　　　　　　　　　　　　　　　表列滬深股市主要指數
　　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　　　　　　　　　　收市（點）　　　升╱跌（％）　成交金額（億元人民幣）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　滬深３００指數　３９６１﹒３４　　＋１﹒９１　　　　　　　　　　　　　
　　上證綜合指數　　３２８４﹒３２　　＋２﹒０７　　　　７０１４﹒９９　　
　　上證Ａ股指數　　３４４２﹒３４　　＋２﹒０７　　　　　　　　　　　　　
　　深證成份指數　　１０３２７﹒４０　＋２﹒６５　　　　９３３４﹒８６　　
　　深圳創業板指數　２１５５﹒４０　　＋２﹒６０　　　　　　　　　　　　　
　　上證Ｂ股指數　　　２７４﹒５９　　＋２﹒０５　　　　　２﹒７５　　　　
　　深證Ｂ股指數　　１２２６﹒４０　　＋１﹒５３　　　　　１﹒１６　　　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

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