《Ａ股行情》滬深三大指數均收升逾２％，華為概念集體爆發

《經濟通通訊社１４日專訊》Ａ股今日探底回升，滬綜指全日漲２﹒０７％，收報

３２８４﹒３２點，深成指、創業板指午後一度漲近３％，收升２﹒６５％及２﹒６％。兩市成

交額錄得１﹒６萬億元（人民幣．下同），較上個交易日增加６３０億元或４％。

板塊方面，日前舉行的第三屆ＯｐｅｎＨａｒｍｏｎｙ技術大會上，開源鴻蒙

ＯｐｅｎＨａｒｍｏｎｙ ５﹒０ Ｒｅｌｅａｓｅ版本正式預發布，據介紹，該版本是繼

ＯｐｅｎＨａｒｍｏｎｙ３﹒２ Ｒｅｌｅａｓｅ版本後又一個具有里程碑意義的版本。華為產

業鏈集體爆發，華為海思全日漲６﹒４％，華為鴻蒙整體升６﹒３％，個股方面，宇信科技

（深：３００６７４）、潤和軟件（深：３００３３９）、新點軟件（滬：６８８２３２）、軟

通動力（深：３０１２３６）、科藍軟件（深：３００６６３）等多股漲停。

財政部部長在上周六（１２日）表態將加大政策力度應對地產及地方債務等風險，提振了化

債概念及房地產板塊的市場情緒。光大嘉寶（滬：６００６２２）、信達地產

（滬：６００６５７）、津投城開（滬：６００３２２）、雲南城投（滬：６００２３９）、光

智科技（深：３００４８９）、海德股份（深：０００５６７）等紛紛漲停。

關於今次化債措施，財政部指為近年來「力度最大」，官媒《新華社》解讀，去年置換地方

債務規模超２﹒２萬億元，這意味即將置換的規模一定會在２﹒２萬億元之上。受上周震盪走勢

影響的市場情緒轉趨正面，高盛上調中國今明兩年經濟成長預期，預計今年中國ＧＤＰ將成長

４﹒９％，高於之前預測的４﹒７％；明年ＧＤＰ成長預測則從４﹒３％上調至４﹒７％。

（ｒｙ）



表列滬深股市主要指數

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝



收市（點） 升╱跌（％） 成交金額（億元人民幣）

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

滬深３００指數 ３９６１﹒３４ ＋１﹒９１

上證綜合指數 ３２８４﹒３２ ＋２﹒０７ ７０１４﹒９９

上證Ａ股指數 ３４４２﹒３４ ＋２﹒０７

深證成份指數 １０３２７﹒４０ ＋２﹒６５ ９３３４﹒８６

深圳創業板指數 ２１５５﹒４０ ＋２﹒６０

上證Ｂ股指數 ２７４﹒５９ ＋２﹒０５ ２﹒７５

深證Ｂ股指數 １２２６﹒４０ ＋１﹒５３ １﹒１６

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

