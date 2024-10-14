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14/10/2024 15:27

《海納智見－荀玉根》５０年視角看黃金的三重屬性

　　《海納智見》今年以來黃金價格持續上行，ＣＯＭＥＸ金價突破２６００美元╱盎司。拉長
時間看，本輪黃金牛市始於２０１８年，黃金價格持續走高背後是哪些因素在助推？本次與歷史
黃金牛市相比有哪些異同？本文回顧過去５０年黃金價格的走勢，從黃金的三重屬性切入進行分
析。
　
　　黃金的商品、貨幣、避險三屬性。商品屬性：２０２３年黃金的商品需求（首飾４９％＋工
業７％）佔比超過了一半，此時黃金價格走勢與經濟宏觀形勢正相關。不過拉長時間來看，商品
需求相對穩定，對金價的影響相對較小。而且黃金作為一種實物商品，與其他大宗商品相似，具
有明顯的抗通脹的屬性。當通脹壓力抬升、大宗商品價格上漲時，黃金價格將隨之上漲。貨幣屬
性：雖然目前黃金已退出貨幣流通流域，但是在各國國際儲備中黃金依然是重要的儲備資產；在
逆全球化背景下，黃金作為終極貨幣的意義將持續凸顯。避險屬性：當國際地緣政治風險升級或
金融市場波動加大時，投資者避險情緒升溫，往往傾向於配置黃金，從而導致金價短期快速上漲
。典型代表時期如２００１年９月美國的「９１１」事件、２００８年底的全球金融危機，以及
２０２２年２－３月的俄烏衝突事件。
　
　　過去５０年黃金價格回顧。１９７１年後隨著黃金與美元脫勾，黃金正式進入市場供求關係
決定價格的時代，之後金價經歷了７０年代的快速上行，８０－９０年代的下跌和長期的橫盤震
盪，２００１年後再次迎來十年長牛，並於２０１１年步入熊市階段，直至２０１８年後再次開
啟新一輪上漲周期。１９７０－１９８０年黃金牛市受貨幣屬性和商品屬性雙輪驅動，美元指數
整體走弱和實際利率震盪下行貫穿著這輪黃金行情上漲，７０年代兩次能源危機導致的供需結構
失衡也帶動黃金在內的大宗商品大幅衝高。２００１－１１年黃金長牛主要源於商品屬性，
２００１年中國加入ＷＴＯ後經濟高速發展，對全球大宗商品的需求高增催生了全球大宗商品牛
市。此外，互聯網泡沫破裂、次貸危機後，出現兩次全球流動性轉鬆和美元走弱，２００１年「
９１１」恐怖襲擊事件的發生，也顯現出黃金貨幣和避險屬性的價格助推作用。
　
　　本輪金價新高背後的邏輯和展望。本輪黃金牛市開始於２０１８年，前半段（１８╱０８－
２０╱０９）主要由避險屬性和貨幣屬性主導；後半段（２０２２年至今）金價與美國實際利率
、美元指數等高相關指標出現背離，這背後是美元信用下降背景下，央行大幅購金以優化官方儲
備資產的結構，貨幣屬性呈現了新特徵。本輪金價上行已持續６年，倫敦金現最大漲幅為
１２６％。不過與１９７０ｓ（持續１０年、最大漲幅２３４６％）、２０００ｓ（持續１１年
、最大漲幅６４０％）的兩輪黃金牛市相比，本輪黃金牛市從時間和空間上看都還有較大差距。
展望未來金價走勢，貨幣屬性將成為主要助推因素，美聯儲已於９月開啟降息，短期實際利率下
行利好黃金，中期觀察美國經濟走勢；此外，央行持續購金在貨幣維度也會利好金價。避險屬性
方面，地緣政治不確定性短期或難以緩和，也將支撐金價。商品屬性方面，全球經濟前景仍疲弱
，對金價影響較小。
　
風險提示：歷史經驗並不代表未來，全球地緣政治局勢具有較大不確定性。
　
《海通國際Ａ股首席策略分析師　荀玉根》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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