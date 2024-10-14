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AH股新聞

14/10/2024 10:01

《Ａ股焦點》六大行漲超２％，分析料特別國債注資規模達１萬億

　　《經濟通通訊社１４日專訊》財政部１２日發布會透露，將發行特別國債支持國有大型商業
銀行補充核心一級資本，提升銀行抵禦風險和信貸投放能力，更好地服務實體經濟發展。據了解
，上一輪發行特別國債注資國有大行的歷史，還要追溯到上世紀末。這意味著這項工具時隔２６
年再次被重啟。
　　銀行板塊開市後領漲，建設銀行（滬：６０１９３９）升逾４％，交通銀行
（滬：６０１３２８）漲３﹒４％，農業銀行（滬：６０１２８８）及郵儲銀行
（滬：６０１６５８）均升３﹒３％，工商銀行（滬：６０１３９８）漲３﹒２％，中國銀行
（滬：６０１９８８）升２﹒６％；其他升幅靠前的銀行有渝農商行（滬：６０１０７７）飆
８％，重慶銀行（滬：６０１９６３）漲６％，江蘇銀行（滬：６００９１９）揚５％。
　　東方金誠首席宏觀分析師王青預計，本次用於補充國有大行核心一級資本的特別國債規模可
能達到１萬億元人民幣左右。「這是財政政策與貨幣政策協同配合的又一舉措。」光大證券首席
固定收益分析師張旭說，此舉可以增強金融體系服務實體經濟的能力，提升支持性貨幣政策的效
能。另外，國有大行的資本金約束緩解後，又可以為化解地方政府債務、中小金融機構等重點領
域風險貢獻更多的力量。（ｒｙ）

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