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AH股新聞

14/10/2024 10:36

《Ａ股焦點》中金Ａ跌停，涉思爾芯ＩＰＯ欺詐發行被立案調查

　　《經濟通通訊社１４日專訊》中金公司（０３９０８）（滬：６０１９９５）上周五（１１
日）晚間發布公告，該公司於１０月１１日收到中國證監會《立案告知書》，因涉嫌思爾芯首次
公開發行股票保薦業務未勤勉盡責，證監會決定對公司立案。
　　中金公司表示，公司將積極配合中國證監會的相關工作，並嚴格按照監管要求履行信息披露
義務。目前公司的經營情況正常。中金公司Ａ股現跌停，Ｈ股跌超８％。
　
＊思爾芯虛增利潤佔比達１１８％＊
　
　　據了解，思爾芯ＩＰＯ欺詐發行案是新《證券法》實施以來，發行人在提交申報材料後、未
獲注冊前，證監會查辦的首例欺詐發行案件。今年２月９日，證監會針對思爾芯申請科創板
ＩＰＯ中欺詐發行作出行政處罰，思爾芯為達發行條件，２０２０年虛增利潤佔比達１１８％，
該公司及相關責任人被處以１６５０萬元人民幣罰款。
　　根據證監會披露，思爾芯於２０２１年８月提交科創板首發上市申請。作為首發信息披露質
量抽查企業，證監會於２０２１年１２月對其實施現場檢查，發現公司涉嫌存在虛增收入等違法
違規事項，在公告的證券發行文件中編造重大虛假內容。２０２２年７月，思爾芯撤回發行上市
申請。（ｊｑ）
　
　
　

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