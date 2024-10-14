《Ａ股焦點》中金Ａ跌停，涉思爾芯ＩＰＯ欺詐發行被立案調查

《經濟通通訊社１４日專訊》中金公司（０３９０８）（滬：６０１９９５）上周五（１１

日）晚間發布公告，該公司於１０月１１日收到中國證監會《立案告知書》，因涉嫌思爾芯首次

公開發行股票保薦業務未勤勉盡責，證監會決定對公司立案。

中金公司表示，公司將積極配合中國證監會的相關工作，並嚴格按照監管要求履行信息披露

義務。目前公司的經營情況正常。中金公司Ａ股現跌停，Ｈ股跌超８％。



＊思爾芯虛增利潤佔比達１１８％＊



據了解，思爾芯ＩＰＯ欺詐發行案是新《證券法》實施以來，發行人在提交申報材料後、未

獲注冊前，證監會查辦的首例欺詐發行案件。今年２月９日，證監會針對思爾芯申請科創板

ＩＰＯ中欺詐發行作出行政處罰，思爾芯為達發行條件，２０２０年虛增利潤佔比達１１８％，

該公司及相關責任人被處以１６５０萬元人民幣罰款。

根據證監會披露，思爾芯於２０２１年８月提交科創板首發上市申請。作為首發信息披露質

量抽查企業，證監會於２０２１年１２月對其實施現場檢查，發現公司涉嫌存在虛增收入等違法

違規事項，在公告的證券發行文件中編造重大虛假內容。２０２２年７月，思爾芯撤回發行上市

申請。（ｊｑ）







