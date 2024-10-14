【提振內房】存量房貸利率月底調整，部分銀行Ａｐｐ已可查新利率

《經濟通通訊社１４日專訊》內地存量房貸利率調整在即，包括國有大型商業銀行、股份制

銀行、城商行、農商行、外資銀行在內等多家銀行近日相繼發布關於批量調整存量個人住房貸款

利率操作事項的公告，對調整範圍、調整規則、調整方式、申請及調整時間、申請渠道等熱點內

容進行說明。據《證券日報》報道，目前已有銀行在其手機銀行Ａｐｐ上線了存量房貸利率調整

功能，借款人可通過此功能查詢到調整後的個人房貸利率。

報道指，從調整方式來看，這次存量房貸利率分為銀行自動調整、客戶自主申請調整兩種。

銀行自動調整方式，即對於符合條件的存量個人住房貸款，中資銀行將於２０２４年１０月２５

日集中批量調整合同貸款利率；外資銀行方面時間有所差別，其中滙豐銀行、東亞銀行將分別於

１０月２８日、１０月３０日進行集中批量調整。

客戶自主申請調整方式，即對於當前執行固定利率或基準利率定價的存量房貸等，客戶需主

動向銀行申請辦理「固轉浮」業務，轉化為浮動利率貸款後，銀行將按照相關規則，對其進行批

量調整。其中，建設銀行舉例稱，利率為４％的存量固定利率房貸，若轉換時ＬＰＲ值為

３﹒８５％，則將其轉換為ＬＰＲ＋１５基點的浮動利率貸款（４％＝ＬＰＲ＋１５基點）。

目前多家銀行均已宣布，若當前房貸利率高於ＬＰＲ－３０基點的，統一調整為ＬＰＲ－

３０基點，符合條件的首套房和二套房都會調整。（ｓｌ）

