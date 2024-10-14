  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
貨幣攻略
etnet專輯
AH股新聞

14/10/2024 13:19

《兩岸關係》大陸列沈伯洋、曹興誠為台獨頑固分子並制裁黑熊學院

　　《經濟通通訊社１４日專訊》大陸宣布對台灣民進黨籍立委沈伯洋、台灣聯華電子創辦人曹
興誠以及與兩人相關的台灣民間全民防衛組織「黑熊學院」實施懲戒。國務院台辦發言人陳斌華
表示，經認真核查甄別兩岸民眾向國台辦徵集「台獨」頑固分子線索舉報郵箱舉報的線索信息，
決定依法將沈伯洋、曹興誠列入「台獨」頑固分子清單，對「黑熊學院」及沈伯洋、曹興誠實施
制裁，禁止沈、曹及其家屬進入大陸和香港、澳門，限制「黑熊學院」及沈、曹的關聯機構與大
陸有關組織、個人進行合作，決不允許其關聯企業和金主在大陸謀利，並將依據《關於依法懲治
「台獨」頑固分子分裂國家、煽動分裂國家犯罪的意見》有關規定，採取其它一切必要的懲治措
施，依法終身追責。
　
＊國台辦：「黑熊學院」培育「暴力台獨分子」＊
　
　　陳斌華指，經核查，「黑熊學院」在民進黨當局和外部干涉勢力扶持下，打著「講座」、「
培訓」、「戶外演練」甚至「親子活動」等幌子，明目張膽培育「暴力台獨分子」，公然從事「
台獨」分裂活動，是不折不扣的「台獨」基地。沈伯洋作為黑熊學院負責人，有組織有計劃地從
事「台獨」分裂活動，大肆宣揚「台獨」分裂謬論，惡意向台灣民眾特別是青少年兜售「台獨」
主張和「仇中」思想，廣泛散播台海暴力沖突種子。曹興誠為「黑熊學院」從事分裂國家犯罪活
動提供巨額資金支持，賣力鼓吹「以武拒統」、「全民皆兵」，還投資策動拍攝「台獨」題材影
視劇，以各種方式灌輸「反中謀獨」的精神毒素。
　　陳斌華又指，沈、曹「台獨」思想頑固、涉「獨」言論囂張、謀「獨」行徑惡劣、肆意「倚
外抗中」，赤裸裸地分裂國家、煽動分裂國家，嚴重危害台海和平穩定，嚴重損害兩岸同胞共同
利益和中華民族根本利益。　對於涉「獨」言行惡劣、謀「獨」活動猖獗的「台獨」頑固分子及
「台獨」基地，大陸方面決不容忍、決不姑息，必將重拳出擊、嚴厲懲治。（ｓｌ）

【與拍賣官看藝術】收藏界遺珠？超現實主義藝術家林飛龍注入拉美元素！► 即睇

返回AH股新聞

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet 30周年】多重慶祝活動一浪接一浪，好禮連環賞！

【etnet30周年連環賞】睇住賞LAURASTAR IGGI手提消毒掛燙機 (價值HK$2,280)

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

FX MONDAY｜歐元區9月通脹率降至1.8%，有利歐洲央...

14/10/2024 14:05

貨幣攻略

施政報告 | 曾煥平籲鼓勵商業及置業貸款，樓價走勢至少觀察半...

10/10/2024 15:14

施政報告2024

說說心理話

A股復市 | 【FOCUS】「增量政策」霧裏看花，平準基金箭...

08/10/2024 12:51

傾力救市

Watche Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

秋天養生食療

消委會報告

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處