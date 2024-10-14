《兩岸關係》大陸列沈伯洋、曹興誠為台獨頑固分子並制裁黑熊學院

《經濟通通訊社１４日專訊》大陸宣布對台灣民進黨籍立委沈伯洋、台灣聯華電子創辦人曹

興誠以及與兩人相關的台灣民間全民防衛組織「黑熊學院」實施懲戒。國務院台辦發言人陳斌華

表示，經認真核查甄別兩岸民眾向國台辦徵集「台獨」頑固分子線索舉報郵箱舉報的線索信息，

決定依法將沈伯洋、曹興誠列入「台獨」頑固分子清單，對「黑熊學院」及沈伯洋、曹興誠實施

制裁，禁止沈、曹及其家屬進入大陸和香港、澳門，限制「黑熊學院」及沈、曹的關聯機構與大

陸有關組織、個人進行合作，決不允許其關聯企業和金主在大陸謀利，並將依據《關於依法懲治

「台獨」頑固分子分裂國家、煽動分裂國家犯罪的意見》有關規定，採取其它一切必要的懲治措

施，依法終身追責。



＊國台辦：「黑熊學院」培育「暴力台獨分子」＊



陳斌華指，經核查，「黑熊學院」在民進黨當局和外部干涉勢力扶持下，打著「講座」、「

培訓」、「戶外演練」甚至「親子活動」等幌子，明目張膽培育「暴力台獨分子」，公然從事「

台獨」分裂活動，是不折不扣的「台獨」基地。沈伯洋作為黑熊學院負責人，有組織有計劃地從

事「台獨」分裂活動，大肆宣揚「台獨」分裂謬論，惡意向台灣民眾特別是青少年兜售「台獨」

主張和「仇中」思想，廣泛散播台海暴力沖突種子。曹興誠為「黑熊學院」從事分裂國家犯罪活

動提供巨額資金支持，賣力鼓吹「以武拒統」、「全民皆兵」，還投資策動拍攝「台獨」題材影

視劇，以各種方式灌輸「反中謀獨」的精神毒素。

陳斌華又指，沈、曹「台獨」思想頑固、涉「獨」言論囂張、謀「獨」行徑惡劣、肆意「倚

外抗中」，赤裸裸地分裂國家、煽動分裂國家，嚴重危害台海和平穩定，嚴重損害兩岸同胞共同

利益和中華民族根本利益。 對於涉「獨」言行惡劣、謀「獨」活動猖獗的「台獨」頑固分子及

「台獨」基地，大陸方面決不容忍、決不姑息，必將重拳出擊、嚴厲懲治。（ｓｌ）

