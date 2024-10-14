《兩岸關係》遼寧艦航母編隊台島以東聯合陸海空火兵力演習

《經濟通通訊社１４日專訊》解放軍東部戰區新聞發言人李熹海軍大校表示，今日東部戰區
組織遼寧艦航母編隊於台島以東海空域，與陸海空火兵力進行艦機協同、聯合制空、對海對陸打
擊等科目演練，重點檢驗內線外線一體聯動、諸軍兵種聯合作戰能力。
＊解放軍戰機掛彈迫近台島，艦機合圍奪戰場綜合制權＊
東部戰區微博及央視旗下微博帳號「玉淵譚天」則形容，今日戰區空軍多型戰機掛彈出擊，
直達台島周邊演習區域。空軍殲擊機、轟炸機等多型先進戰機越過海峽奔襲迫近，通過艦機體系
聯動、多路合圍，迅速奪取戰場綜合制權。
稍早解放軍東部戰區宣布，今日組織陸軍、海軍、空軍、火箭軍等兵力，環繞台島開展「聯
合利劍－２０２４Ｂ」演習，強調這是對台獨分裂勢力謀獨行徑的強力震懾，並且是捍衛國家主
權、維護國家統一的正當必要行動。中國海警局今日亦派出４隊海警編隊於台島周邊海域開展執
法巡查，強調「這是按一個中國原則依法管控台島的實際行動」。同時，福建海警艦艇編隊今日
於東引島、馬祖島附近海域開展綜合執法巡查。
＊官媒：不定期日常化演習，不斷提高對台實戰能力＊
「玉淵譚天」微信及微博帳號先後發文解讀稱，自２０２２年８月解放軍在台島周邊舉行首
次全要素軍事行動起，到２０２３年在台島周邊的「聯合利劍」和「聯合利劍－２０２４Ａ」演
習，再加上今次，已是兩年以多解放軍第四次環台開展實戰化演習。「當前，我們對台已經形成
了定期與不定期的日常化演習，目標是不斷提高對台聯合作戰的實戰能力」。
文章又引述軍事科學院研究員付征南稱，這次演習於夜間、凌晨發起，從兵力機動、展開布
勢到進逼懾壓，整個過程無縫銜接、高效連貫、快速轉化，讓「台獨」分裂勢力不知道解放軍發
起攻擊的時間、地點和方式，使其陷入疲於奔命、備多力分的被動境地。此外，相較於「聯合利
劍－２０２４Ａ」演習的５個點位，這次演習區域增加到６個點位，包圍網進一步加密，進一步
突破「台獨」分裂勢力的傳統「舒適區」，距離無限接近台島。（ｓｌ）
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