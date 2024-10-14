  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
北上食買玩
etnet專輯
AH股新聞

14/10/2024 13:56

《兩岸關係》遼寧艦航母編隊台島以東聯合陸海空火兵力演習

　　《經濟通通訊社１４日專訊》解放軍東部戰區新聞發言人李熹海軍大校表示，今日東部戰區
組織遼寧艦航母編隊於台島以東海空域，與陸海空火兵力進行艦機協同、聯合制空、對海對陸打
擊等科目演練，重點檢驗內線外線一體聯動、諸軍兵種聯合作戰能力。
　
＊解放軍戰機掛彈迫近台島，艦機合圍奪戰場綜合制權＊
　
　　東部戰區微博及央視旗下微博帳號「玉淵譚天」則形容，今日戰區空軍多型戰機掛彈出擊，
直達台島周邊演習區域。空軍殲擊機、轟炸機等多型先進戰機越過海峽奔襲迫近，通過艦機體系
聯動、多路合圍，迅速奪取戰場綜合制權。
　　稍早解放軍東部戰區宣布，今日組織陸軍、海軍、空軍、火箭軍等兵力，環繞台島開展「聯
合利劍－２０２４Ｂ」演習，強調這是對台獨分裂勢力謀獨行徑的強力震懾，並且是捍衛國家主
權、維護國家統一的正當必要行動。中國海警局今日亦派出４隊海警編隊於台島周邊海域開展執
法巡查，強調「這是按一個中國原則依法管控台島的實際行動」。同時，福建海警艦艇編隊今日
於東引島、馬祖島附近海域開展綜合執法巡查。
　
＊官媒：不定期日常化演習，不斷提高對台實戰能力＊
　
　　「玉淵譚天」微信及微博帳號先後發文解讀稱，自２０２２年８月解放軍在台島周邊舉行首
次全要素軍事行動起，到２０２３年在台島周邊的「聯合利劍」和「聯合利劍－２０２４Ａ」演
習，再加上今次，已是兩年以多解放軍第四次環台開展實戰化演習。「當前，我們對台已經形成
了定期與不定期的日常化演習，目標是不斷提高對台聯合作戰的實戰能力」。
　　文章又引述軍事科學院研究員付征南稱，這次演習於夜間、凌晨發起，從兵力機動、展開布
勢到進逼懾壓，整個過程無縫銜接、高效連貫、快速轉化，讓「台獨」分裂勢力不知道解放軍發
起攻擊的時間、地點和方式，使其陷入疲於奔命、備多力分的被動境地。此外，相較於「聯合利
劍－２０２４Ａ」演習的５個點位，這次演習區域增加到６個點位，包圍網進一步加密，進一步
突破「台獨」分裂勢力的傳統「舒適區」，距離無限接近台島。（ｓｌ）

【與拍賣官看藝術】收藏界遺珠？超現實主義藝術家林飛龍注入拉美元素！► 即睇

返回AH股新聞

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet 30周年】多重慶祝活動一浪接一浪，好禮連環賞！

【etnet30周年連環賞】睇住賞LAURASTAR IGGI手提消毒掛燙機 (價值HK$2,280)

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

說說心理話

施政報告 | 曾煥平籲鼓勵商業及置業貸款，樓價走勢至少觀察半...

10/10/2024 15:14

施政報告2024

俄羅斯在中東混戰的曖昧角色

09/10/2024 18:30

大國博弈

A股復市 | 【FOCUS】「增量政策」霧裏看花，平準基金箭...

08/10/2024 12:51

傾力救市

Watche Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

秋天養生食療

消委會報告

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處