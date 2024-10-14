  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
消委會報告
etnet專輯
AH股新聞

14/10/2024 14:15

【傾力救市】官媒：置換地方債務規模必定超２﹒２萬億

　　《經濟通通訊社１４日專訊》財政部部長藍佛安在上周六（１２日）的發布會上表態將加大
財政政策力度，應對房地產及地方債務等風險，其中對於化債表示「擬一次性增加較大規模債務
限額置換地方政府存量隱性債務」，並指這將是近年來出台的支持化債力度最大的一項措施。官
媒《新華社》發布解讀文章指，回看往年數據，去年置換地方債務規模超２﹒２萬億元（人民幣
．下同），這意味即將置換的規模一定會在２﹒２萬億元之上，「可以期待，一個有力度的財政
增量政策即將到來」。
　　文章指出，為有效防範化解地方債務風險，近年財政部門持續開展推進置換地方債務工作。
數據顯示，２０２３年，財政部安排了超過２﹒２萬億元地方政府債券額度，支持地方特別是高
風險地區化解存量債務風險和清理拖欠企業帳款；２０２４年以來，財政部已安排了１﹒２萬億
元債務限額，支持地方化解存量隱性債務和消化政府拖欠企業帳款。
　
＊分析：地方將有更多資源擴投資促消費保民生＊
　
　　文章又引述中國社科院財經戰略研究院財政研究室主任何代欣表示，通過置換隱性債務，地
方政府將更加「輕裝上陣」，其支出能力將進一步強化，也將會有更多資源來擴投資、促消費、
保民生等。這一「鏈條」可簡單理解為，通過化解債務負擔，能夠推動地方政府形成並釋放新增
支出。（ｓｌ）

【你點睇】房租管實施兩年半，工作小組調查發現97.3%租戶未裝獨立水電錶，業主濫收水電費。您認為現行罰則是否過輕？► 立即投票

返回AH股新聞

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet 30周年】多重慶祝活動一浪接一浪，好禮連環賞！

【etnet30周年連環賞】睇住賞LAURASTAR IGGI手提消毒掛燙機 (價值HK$2,280)

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

說說心理話

施政報告 | 曾煥平籲鼓勵商業及置業貸款，樓價走勢至少觀察半...

10/10/2024 15:14

施政報告2024

俄羅斯在中東混戰的曖昧角色

09/10/2024 18:30

大國博弈

A股復市 | 【FOCUS】「增量政策」霧裏看花，平準基金箭...

08/10/2024 12:51

傾力救市

Watche Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

秋天養生食療

消委會報告

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處