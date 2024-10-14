【聚焦數據】內地９月新增人民幣貸款約１﹒５９萬億元，遜預期

《經濟通通訊社１４日專訊》中國人民銀行公布，９月末，人民幣貸款餘額２５３﹒６１萬

億元（人民幣．下同），同比增長８﹒１％，增速低於預期的８﹒３％。按上月公布的８月末人

民幣貸款餘額２５２﹒０２萬億元計算，９月新增人民幣貸款約１﹒５９萬億元，低於預期的

１﹒８６５萬億元，但較８月的９０００億元大幅回升。

前三季，人民幣貸款增加１６﹒０２萬億元。分部門看，住戶貸款增加１﹒９４萬億元，其

中，短期貸款增加４０２４億元，中長期貸款增加１﹒５４萬億元；企（事）業單位貸款增加

１３﹒４６萬億元，其中，短期貸款增加２﹒８３萬億元，中長期貸款增加９﹒６６萬億元，票

據融資增加８２８３億元；非銀行業金融機構貸款增加１８８７億元。

９月末，本外幣貸款餘額２５７﹒７１萬億元，同比增長７﹒６％。其中外幣貸款餘額

５８５５億美元，同比下降１４﹒６％。前三季，外幣貸款減少７０９億美元。



＊９月人民幣存款增加３﹒７４萬億元＊



存款方面，９月末，人民幣存款餘額３００﹒８８萬億元，同比增長７﹒１％。按上月公布

的８月末人民幣存款餘額２９７﹒１４萬億元計算，９月人民幣存款存款增加３﹒７４萬億元。

前三季，人民幣存款增加１６﹒６２萬億元。其中，住戶存款增加１１﹒８５萬億元，非金

融企業存款減少２﹒１１萬億元，財政性存款增加７２４８億元，非銀行業金融機構存款增加

４﹒５萬億元。

９月末，本外幣存款餘額３０６﹒８３萬億元，同比增長７﹒１％。其中，外幣存款餘額

８４９１億美元，同比增長９％。前三季，外幣存款增加５１２億美元。（ｓｌ）

