【聚焦數據】內地９月末社融存量４０２﹒１９萬億元，同比增８％

《經濟通通訊社１４日專訊》中國人民銀行公布，初步統計，９月末社會融資規模存量為

４０２﹒１９萬億元（人民幣．下同），同比增長８％。

其中，對實體經濟發放的人民幣貸款餘額為２５０﹒８７萬億元，同比增長７﹒８％；對實

體經濟發放的外幣貸款折合人民幣餘額為１﹒４３萬億元，同比下降１８﹒６％；委託貸款餘額

為１１﹒２５萬億元，同比下降０﹒９％；信託貸款餘額為４﹒２６萬億元，同比增長

１１﹒８％；未貼現的銀行承兌匯票餘額為２﹒３４萬億元，同比下降１９﹒６％；企業債券餘

額為３２﹒０７萬億元，同比增長２﹒２％；政府債券餘額為７６﹒９７萬億元，同比增長

１６﹒４％；非金融企業境內股票餘額為１１﹒６萬億元，同比增長２﹒６％。

從結構看，９月末對實體經濟發放的人民幣貸款餘額佔同期社會融資規模存量的６２﹒４％

，同比低０﹒１個百分點；對實體經濟發放的外幣貸款折合人民幣餘額佔比０﹒４％，同比低

０﹒１個百分點；委託貸款餘額佔比２﹒８％，同比低０﹒２個百分點；信託貸款餘額佔比

１﹒１％，同比高０﹒１個百分點；未貼現的銀行承兌匯票餘額佔比０﹒６％，同比低０﹒２個

百分點；企業債券餘額佔比８％，同比低０﹒４個百分點；政府債券餘額佔比１９﹒１％，同比

高１﹒３個百分點；非金融企業境內股票餘額佔比２﹒９％，同比低０﹒１個百分點。（ｓｌ）

