  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
理財秘笈
etnet專輯
AH股新聞

14/10/2024 17:32

【聚焦數據】內地９月末社融存量４０２﹒１９萬億元，同比增８％

　　《經濟通通訊社１４日專訊》中國人民銀行公布，初步統計，９月末社會融資規模存量為
４０２﹒１９萬億元（人民幣．下同），同比增長８％。
　　其中，對實體經濟發放的人民幣貸款餘額為２５０﹒８７萬億元，同比增長７﹒８％；對實
體經濟發放的外幣貸款折合人民幣餘額為１﹒４３萬億元，同比下降１８﹒６％；委託貸款餘額
為１１﹒２５萬億元，同比下降０﹒９％；信託貸款餘額為４﹒２６萬億元，同比增長
１１﹒８％；未貼現的銀行承兌匯票餘額為２﹒３４萬億元，同比下降１９﹒６％；企業債券餘
額為３２﹒０７萬億元，同比增長２﹒２％；政府債券餘額為７６﹒９７萬億元，同比增長
１６﹒４％；非金融企業境內股票餘額為１１﹒６萬億元，同比增長２﹒６％。
　　從結構看，９月末對實體經濟發放的人民幣貸款餘額佔同期社會融資規模存量的６２﹒４％
，同比低０﹒１個百分點；對實體經濟發放的外幣貸款折合人民幣餘額佔比０﹒４％，同比低
０﹒１個百分點；委託貸款餘額佔比２﹒８％，同比低０﹒２個百分點；信託貸款餘額佔比
１﹒１％，同比高０﹒１個百分點；未貼現的銀行承兌匯票餘額佔比０﹒６％，同比低０﹒２個
百分點；企業債券餘額佔比８％，同比低０﹒４個百分點；政府債券餘額佔比１９﹒１％，同比
高１﹒３個百分點；非金融企業境內股票餘額佔比２﹒９％，同比低０﹒１個百分點。（ｓｌ）

【買1送1】維柏健9合1關節王牌► 了解詳情

返回AH股新聞

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet 30周年】多重慶祝活動一浪接一浪，好禮連環賞！

【etnet30周年連環賞】睇住賞LAURASTAR IGGI手提消毒掛燙機 (價值HK$2,280)

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

FX MONDAY｜歐元區9月通脹率降至1.8%，有利歐洲央...

14/10/2024 14:05

貨幣攻略

施政報告 | 曾煥平籲鼓勵商業及置業貸款，樓價走勢至少觀察半...

10/10/2024 15:14

施政報告2024

說說心理話

A股復市 | 【FOCUS】「增量政策」霧裏看花，平準基金箭...

08/10/2024 12:51

傾力救市

Watche Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

秋天養生食療

消委會報告

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處