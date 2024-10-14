《台海局勢》美就環台軍演籲保持克制，北京促美停止武裝台灣

《經濟通通訊社１４日專訊》中國解放軍東部戰區今日組織陸軍、海軍、空軍、火箭軍等兵

力，環繞台島開展「聯合利劍－２０２４Ｂ」演習。美國國務院發聲明，對演習表示深感擔憂，

認為有導致局勢升級的風險，呼籲北京保持克制，避免進一步採取任何可能破壞台海及周邊地區

和平穩定的行動。

在北京，外交部發言人毛寧今日在例行記者會上對此回應稱，「台獨」與台海和平水火不容

，「台獨」勢力的挑釁必然會遭到反制。中方一直致力於維護地區的和平穩定，地區國家是有目

共睹的。台灣是中國的一部分，台灣問題是中國內政，不容任何外來干涉。如果美方真的在乎台

海的和平穩定和地區的繁榮，就應當恪守一個中國原則和中美三個聯合公報，切實將美國領導人

不支持「台獨」的承諾落到實處，停止武裝台灣，停止向「台獨」分裂勢力發出任何錯誤信號。



＊台島北部南部展開要港封控區域奪權等演練＊



東部戰區與官媒陸續發布今次演習細節。據最新報道，東部戰區於台島北部、南部同步組織

要港封控、區域奪權、對海突擊、對陸打擊等科目演練，檢驗部隊多域協同、體系對抗、精打擊

要能力。海軍麗水艦編隊向台島北部三島、基隆港等方向多路抵近，執行專項軍事任務。在台灣

海峽、台島北部、台島西南、台島以東，東部戰區海軍數艘驅護艦多點同步展開演練。



＊海警首入馬祖水域，完成對靠陸所有外島執法管控＊



另外，中國海警局表示，今日組織艦艇編隊前往台灣本島、東引島、馬祖島附近海域開展

執法巡查，環台島巡航管控，當中包括首次參加對台任務的海警最大噸位的萬噸艦２９０１號。

海警局並指，上一次海警行動範圍為烏丘嶼、東引島附近海域以及台灣本島東部海域，而這一次

行動當中，烏丘嶼的點位變為了馬祖島，「這是我海警第一次進入馬祖島所謂『限制水域』，徹

底撕開台當局所謂『劃線』」，並意味海警完成對台灣靠近大陸一側的所有外島的執法管控，且

將來或對馬祖島實施常態化執法巡查。

國務院台灣事務辦公室定於２０２４年１０月１６日（周三）上午１０時舉行例行新聞發布

會，發言人就近期兩岸熱點問題回答記者提問。（ｓｌ）

