《缸邊隨筆－石鏡泉》為甚麼是５０００億

《缸邊隨筆》此文成於上周五（１１日）午夜前，即是未能聽到上周六（１２日）財政部的

新聞發布會，為甚麼不用聽那個新聞發布會講乜，也可亂寫？因為筆者信潘功勝，因為筆者更信

今次阿爺撐Ａ股，是有深層意義，這個留待明天（１５日）或以後談。



筆者估計，上周六財政部的新聞發布會，主要是再闡釋在９月２４日中國人民銀行行長潘功

勝、中國國家金融監督管理總局局長李雲澤、中國證券監督管理委員會主席吳清所公布的大招。

要留意，中國各部委是各有其職責，不會越俎。



．央行、金管局、證監一齊，講的是錢、樓和股事。



．發改委（國家發展改革委），講的是政策，規劃，是不講錢的。



上周五筆者文「又割韭菜了」，就清楚列出發改委的職能，希望大家不要再被黑心人亂點，

話發改委無講１萬億元（人民幣．下同）、５０００億元，就被人震了出局。



周六，筆者估財政部會對人行在９月２４日的大招，應本來在１０月１２日作解畫的，但因

為在上周三（８日）黑心人借發改委沒談５０００億元的事而發難，大沽中港股市，故迫於在

１０月１０日早上８時，未開市前，發報了（２０２４）第６號公告，決定創設「證券、基金、

保險公司互換便利（Ｓｅｃｕｒｉｔｉｅｓ， Ｆｕｎｄｓ ａｎｄ Ｉｎｓｕｒａｎｃｅ

Ｃｏｍｐａｎｉｅｓ Ｓｗａｐ Ｆａｃｉｌｉｔｙ，簡稱「ＳＦＩＳＦ」）」，並宣布即日起

可接受申請，意義明顯不過，明明白白話俾啲黑心淡友知：「無錢吖嗱，有呀！」



＊這是重複９月２４日介紹這個ＳＦＩＳＦ時所講：＊



１﹒ 潘功勝表示正在研究平準基金。



即是效法美國聯儲局設立股市救火隊。



２﹒ 潘功勝宣布，將創設證券、基金、保險公司互換便利，支持符合條件的證券、基金、

保險公司通過資產質押，從中央銀行獲取流動性，將大幅提升資金獲取能力和股票增持能力。創

設專項再貸款，引導銀行向上市公司和主要股東提供貸款，支援回購、增持股票。人民銀行將向

商業銀行發放再貸款，提供的資金支援比例是服務再貸款利率１﹒７５％，商業銀行給客戶辦貸

款的時候利率會加０﹒５個百分點，也就是２﹒２５％，首期是３０００億元，如果這項工作做

得好，後續可以追加。



泵水予大股東回購股票即是阿爺移形換影，即是阿爺學日本央行在市場買股票，有辦你見，

日股升回上歷史高位啦！



在１０月１０日時央行官網仍未發表相關細節，但中信、中金已立刻上報了方案。的確文字

細節可以多多推敲，誤解，但最好的解說就是做俾你睇。



市場對這個ＳＦＩＳＦ有很多問題，待釐清，筆者在下方列出這些題問，並綜合已知資料作

出估測，炒股要炒預期，待解白了，就可能無肉吃，只能啃骨頭。



１﹒ ＳＦＩＳＦ會否帶來新資金



應不會全面地帶來新資金，但一定會盤活了資金，市場或參與者可以從中獲利，等同增加了

社會財富，亦即增加了市場資金。



２﹒ 換入國債後是否可賣出？



應是不可以賣出套現，因為一賣出套現資金就會成甩繩馬騮，會失蹤，故只可以向銀行質押

融資，咁有乜得益？



申請者其實是將不活躍資產（其實即是蝕錢，買不出去的資產），去銀行換入國債，這好比

窮佬攞張舊棉胎或張大千畫去典當，５、６０年代窮佬真可以在夏天拿舊棉胎去典當，得回數元

去開飯，此即盤活了死資產（舊棉胎）的經濟價值，有錢佬可以拿很值錢的張大千畫去典當，得

款去投資，只要窮佬餓唔死，續有工打有錢可賺，便是創造了社會財富。如果窮佬餓死了，舊棉

胎也只可能用來陪葬，發揮不到殘餘經濟價值。同樣，有錢佬當了張大千畫投資有成時，就是當

舖、個人和社會都會多了財富，這個ＳＦＩＳＦ能否成功為中國社會帶來財富要看：



拿來當的資產有幾值錢，要打幾多折才可以不為當舖帶來成為爛資產，今時這個當舖是央行

，它肯收爛到幾爛的資產，又會打幾多折來收這些爛或不爛（舊棉胎或張大千畫）不知，看周六

有無解畫。



３﹒ 是否ＱＥ



如按以不活躍的資產換成可以活躍的國債券，基本上是沒有增加資幣（資產）供應，亦因此

不是ＱＥ。如果用來抵押與央行的資產是自營資金╱資本金的話，更加不是ＱＥ了。



這好比是從家床下底拿出乾隆時代的夜壼，給老爺子換來鈔票，這個家族的財富（鈔票）有

沒有增加了，沒有。只是夜壼換手了，鈔票換手了，要增加財富（鈔票）就得把從老爺子換來的

鈔票賺到錢才成。



大家要明白這個換手過程，因為一定又黑心人話阿爺在ＱＥ，錯，這個操作不是ＱＥ，是叫

盤活資金。把之前壓死了，不能變現的資產，盤活了變成有生錢，不是新錢可用。



４﹒ 可以盤活多少資金？



這個問題需要有兩個答案：



Ａ﹒ 證券、基金、保險公司等有幾多不能動或被壓死了的資產可拿出來去抵押與央行。



Ｂ﹒ 央行在不發債（即ＱＥ）下，又有幾多國債可以拿出來去抵押。



要答這兩問題，只有阿爺才可以問到較確切數據，其他人等只能瞎子摸象地估。



據公布，可以資產抵押予央行去換取國債的有三類機構：證券、基金、保險公司。其中基金

和保險公司的投資標的和槓桿都有嚴格規範，故除非是自營資金╱資本金（即自己錢，不是投資

者或投保者的錢）才可去做這操作。相對之下，證券公司就有較多的自營資金╱資本金比例，可

有較多資產抵押予央行。據華泰證券推斷截至２０２４年上半年度來，證券行自營業務規模

６﹒１４萬億元，而券商自營盤倉位佔比約７％至８％，債券佔比約６５％至７０％，由此估計

券商自營可換資產規模可能在４０００億元至５０００億元左右。



券商或基金、保險公司會動用多少資產作抵押，會取決於自身資金情況。對股市走勢的預期

（因為得出資金是一定要買股的），回購和互換合約的期限，及到期時╱前資產價格的波動和資

金成本等。如這些方面都能顧及到，都是有利的話，這個互換便利才可以有較好效益。



淡友一定話，咁多考慮，有乜人做啊？即是撐唔到市啦！的確，阿爺不是想Ａ股坐火箭，只

想坐高鐵，不再坐綠皮慢車唧，而慢牛不是瘋牛才是阿爺所希望見到的，原因以後談。



央行有幾多本可作抵押貸國債用？又據華創證券，在９月時央行持國債約２﹒２萬億元，從

期指角度看，以３年期以下佔比較高，約１﹒６萬億左右。這批較短年期國債，應是央行這次的

「子彈」，所以央行才敢話５０００億元唔夠？再來５０００億元。那些話阿爺無錢去撐市的人

，可以待阿爺用完１﹒６萬億元「子彈」後，才好口大大。



這個互換便利方案，會益了甚麼股？



１﹒ 券商股



１０月１１日，媒體爆出中信証券（０６０３０）與中金公司（０３９０８）已上報

ＳＦＩＳＦ，中金公司Ａ股（滬：６０１９９５）在當日漲了１０％，中信証券Ａ股

（滬：６０００３０）上漲了１﹒５％。另傳中國銀河（０６８８１）、中信建投

（０６０６６）也會申請ＳＦＩＳＦ。



券商股會受益，因為可以把他們各自的死錢盤活成生錢，多了可盈利的機會。



２﹒ 高息中概股



券商得到生錢後會買乜股？應是有高息，而股價又穩定過抬炸彈之中概股，大家可以諗到乜

呢？



凡是市盈率（ＰＥ）在１０倍或之下，股息率在６厘以上者，都可考慮，由於股票繁多未能

盡錄，自己查好了。但謹記黑心友一定會力跴，在這快上快落的閃電戰中，投資者要對阿爺有信

心，要定，穩持壓倒一切，但千萬不要做孖展。如不信阿爺就離市好了。至於上周六講乜？明天

始提。《資深投資者 石鏡泉》



（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）



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