《缸邊隨筆－石鏡泉》Ａ股看空看多之戰

《缸邊隨筆》股市有升跌，但今年國慶之前的市升，和國慶之後的市跌，除引來一眾股民之

追捧、套牢之外，還有國內兩位大佬在網上互懟。兩位大佬互懟之時投資者該怎看戲？



下為《藍鯨新聞》湯詩韻的報道：



過去十多天，網紅經濟學家、連續創業者任澤平多次發文看多股市。國慶假期期間，任澤平

先後兩次提及「預計Ａ股開盤即收盤，可以早早下班。所以節前內部建議持股過節」，其中一條

目前已無法搜到。



與此同時，私募大佬、深圳東方港灣董事長但斌多次在微博發文警示風險。１０月２日香港

恒生指數創新高當日，他發文表示這樣暴漲必有暴跌，如果再被套住解套將遙遙無期。目前該條

微博也已搜索不到。



１０月８日，港股市場迎來大幅調整，恒生指數大跌９﹒４１％，國企指數跌幅

１０﹒１７％，恒生科技指數重挫１２﹒８２％。但斌發文稱，其此前提醒的風險暫時得到驗證

，普通人千萬不要把辛苦賺來的錢在目前形勢下拿來股市投機博弈。他還特意提到「Ａ股今日開

盤沒有像某些大牛市的專家所預期的那樣」，意指任澤平。



隨後幾日，任澤平連發多條微博堅定看多股市，表示「千金難買牛回頭」。１１日，任澤平

稱「最近個別怪誕的觀點，不僅踏空，而且在關鍵時候唱空中國經濟和公共政策，專業上無能，

道德上無恥。」



這番發言矛頭直指但斌，將觀點分歧上升至「道德層面」。稍早前，但斌曾喊話「讓股民往

裏衝的『專家、學者、自媒體人道歉』」。至此，兩位大佬的互懟走向明牌。



１０月１２日，但斌任澤平的「對壘戰事」再升級。



但斌發文回應任澤平，表示經濟學家應該理性客觀，而非用「陰謀論」、民粹主義，來試圖

轉移視線和注意力。但斌還強調，東方港灣不存在踏空的問題，他負責的基金持有的美股、Ａ股

與港股一股沒動，長期投資沒有任何變化，看好人工智能，看好中國核心高收益資產。



目前該條微博已無法搜索到。



隨後任澤平再次「回懟」，點名但斌公司旗下某隻基金產品虧損幅度巨大。１０月１３日下

午，任澤平再次發布《寫給股民們的九條建議》，其中提到「閒錢做投資」、「牛市不意味能賺

錢」。但斌方面，他接連轉發了多條評價二人互懟的微博、文章，「風雲學會陳經」、「互聯網

怪盜團」等大Ｖ均參與討論。



到目前為止，支持任澤平的力量稍弱，因為不少股民是做了蟹。你問筆者支持哪一位？筆者

支持任澤平。因為：



２０１４年，任澤平加入國泰君安，並喊出「５０００點不是夢」的驚人觀點。那時，上證

指數點位還在２０００點左右；一年後，上證指數突破５０００點，任澤平一戰成名。２０１７

年底，他以１５００萬年薪入職恒大，引發輿論關注，在恒大出事前便辭職了。



上證２０００點時敢望５０００點，無點功夫，你去估吖。一直以來筆者對任澤平的主張是

多贊同的，如年初時他提議中央要用大財力去為被困的樓奴去解困，基本上在上周六的財政部記

者招待會中，就提出了相關的政策了。是否任澤平的倡議起了作用？不知，但起碼可見任澤平在

這個解困樓奴的建議上，是站在阿爺的隊伍中。



站在阿爺的隊伍中有時是要看幾時站，在阿爺未出政策前站了，是明白阿爺擔心乜，和想做

乜；在阿爺出了政策後才站，是叫拍馬屁。如何才能明白阿爺擔心乜，不能靠內線小道消息，而

是要有阿爺的思考角度，這便要很多種功力，以後有機會再談。



任澤平叫大家放心買Ａ股，昨日（１４日）Ａ股確漲了，如之後Ａ股能升穿近日高位，即是

縱使在近日高位買了貨，今時做了蟹的人，也叫可賺了。若是，但斌之不買Ａ股之言就太悲觀了

。



＊投資者要對阿爺有信心＊



在這次阿爺放大招時，可買甚麼股，在昨文「為甚麼是５０００億」，已提過了，再錄如下

：



這個互換便利方案，會益了甚麼股？



１﹒ 券商股



１０月１１日，媒體爆出中信證券（０６０３０）與中金公司（０３９０８）已上報

ＳＦＩＳＦ，中金公司Ａ股（滬：６０１９９５）在當日漲了１０％，中信證券Ａ股

（滬：６０００３０）上漲了１﹒５％。另傳中國銀河（０６８８１）、中信建投

（０６０６６）也會申請ＳＦＩＳＦ。



券商股會受益，因為可以把他們各自的死錢盤活成生錢，多了可盈利的機會。



２﹒ 高息中概股



券商得到生錢後會買乜股？應是有高息，而股價又穩定過抬炸彈之中概股，大家可以諗到乜

呢？



凡是市盈率（ＰＥ）在１０倍或之下，股息率在６厘以上者，都可考慮，由於股票繁多未能

盡錄，自己查好了。但謹記黑心友一定會力踩，在這快上快落的閃電戰中，投資者要對阿爺有信

心，要定，穩持壓倒一切，但千萬不要做孖展。如不信阿爺就離市好了。



至於為甚麼昨日是Ａ股升，港股跌？唉！港市場是外資大戶的提款機嘛，港府、金管局、證

監、港交所如不好好想個對策出來，讓港市場不再為外資大戶的提款機，則港股民一定會常受魚

肉。



有乜對策，查番日前港股六千億成交之日，乜人在興風作浪，又怎去興風作浪，就可以從中

找出破局之策。



筆者有無計？有的，有空時再講，先讓子彈飛一會。官老爺痛了，肯出手了，才好發噏風。

《資深投資者 石鏡泉》



（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）



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