中遠海能擬１２﹒６億人幣收購控股股東旗下石油運輸等系列資產

《經濟通通訊社１５日專訊》中遠海能（０１１３８）（滬：６０００２６）公布，全資附

屬大連液化氣及公司分別與控股股東旗下的中遠海運大連投資及與上海中遠海運簽署總金額達約

１２﹒６１億元（人民幣．下同）的系列液化石油氣運輸及船舶相關等股權和資產收購協議。

上述系列關連收購包括，中遠海運大連投資同意向大連液化氣出售從事國內沿海及長江中下

游的液化石油氣運輸的深圳龍鵬的７０％股權，代價為２﹒７７億元；及主要從事國內沿海液化

氣船運輸業務海南招港的８７％股權，代價為１﹒５３億元；以及零收購價獲得西中島港口的

１５％股權。與此同時，大連液化氣亦擬向中遠海運大連投資同時購入兩艘船舶，總代價約為

２﹒１１億元。

此外，公司與上海中遠海運擬訂立上海中遠海運股權轉讓協議，公司同意收購包括，從事散

裝化學品國內運輸的中海化運的１００％股權，代價約為５﹒０７億元；以及從事散裝化學品國

際運輸的香港化運的１００％股權，代價約為１﹒１３億元。

另，公司亦與公司控股股東中遠海運及上海中遠海運擬訂立委託管理協議，公司同意受託管

理包括中遠海運持有的中遠海運大連投資；上海中遠海運持有的億升倉儲、海運倉儲以及福建碼

頭，託管期限均為３年。中遠海運大連投資的託管費為每年８００萬元；億升倉儲、海運倉儲以

及福建碼頭的託管費合計為每年２６０萬元。（ｅｈ）

