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AH股新聞

15/10/2024 09:22

【中東戰火】王毅與伊朗、以色列外長分別通電話，關注中東局勢

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１５日北京專電》中共中央政治局委員、外交部長王毅同伊
朗外長阿拉格齊通電話。王毅表示，當前加沙衝突負面影響明顯外溢，地區緊張局勢不斷升級。
中方一貫主張通過對話協商解決熱點問題，反對激化矛盾、擴大衝突，反對採取軍事冒險行動，
呼籲各方多做有利於維護地區和平穩定的事情。
　　阿拉格齊指出，伊朗對當前地區局勢全面升級風險深感關切，不願看到衝突進一步擴大。伊
朗高度重視中方在國際事務中的重要影響，願同中方加強溝通協調，以外交手段推動局勢降溫。
以色列應當避免冒險，慎重行事。
　
＊王毅與以色列外長通電話：立即實現加沙全面永久停火＊
　
　　此外，王毅與以色列外長通電話，王毅表示，中東地區衝突延宕升級，國際社會深感憂慮。
當務之急是立即實現加沙全面永久停火，釋放所有人質，確保人道主義救援不受阻礙進入加沙。
無論哪個國家、種族，所有人的生命都同等寶貴，加沙地區的人道災難不應再繼續下去。以暴制
暴，無法真正解決各方合理關切。加沙衝突再次說明，巴勒斯坦問題仍是中東問題的核心。國際
社會的呼聲十分明確，那就是希望盡快回到「兩國方案」的政治解決軌道上來。這是各方包括以
色列在內，獲得穩定和持久安全的正確途徑。
　　王毅表示，中方高度關注以色列和伊朗間緊張局勢。中方認為，地區進一步生戰生亂，不符
合任何一方利益。希望各方慎重行事，避免局勢陷入惡性循環。中方在地區事務上沒有任何私利
，從不參與地緣爭奪。作為聯合國安理會常任理事國，中國始終站在和平一邊，站在國際法一邊
，站在事實和真理一邊，將繼續為推動局勢降溫、恢復地區和平發揮建設性作用。
　　另外，中國外交部副部長鄧勵應約與沙特外交部副大臣胡萊吉通電話，就中東地區局勢及其
他共同關心的問題交換意見。

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