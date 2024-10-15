《駐京專電》北交所出爐創新性量化指標，零售等特定行業重點關注

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１５日北京專電》北京證券交易所向業內發布最新一期發行

上市審核動態（創新性評價專刊），就如何開展擬上市企業創新特徵信息披露及論證做出引導，

特定行業領域被重點關注，如屬於批發和零售業，建築業，住宿和餐飲業，租賃和商務服務業等

行業領域的申報企業，保薦機構推薦其上市時，北交所要求應重點關注相關企業是否具有以下特

徵：一是主營業務是否屬於國家產業政策鼓勵領域，是否具有較大市場空間，市場份額是否位於

行業前列；二是是否具有穩健良好的經營業績、現金流或成長性。



＊創新指標包括最近三年平均研發投入金額在１０００萬元以上＊



在創新性量化指標方面，北交所表示，發行人申報在北交所發行上市的，原則上應當滿足以

下基本要求之一：一是通過持續開展研發投入，維持創新能力和競爭優勢。主要表現為資金、人

力等資源投入。具體如：研發強度較高，最近三年研發投入佔營業收入比例在３％以上；或者研

發投入金額較大，最近三年平均研發投入金額在１０００萬元（人民幣．下同）以上；或者研發

投入增長較快，最近三年研發投入復合增長率達到１０％以上，最近一年研發投入金額達到

１５００萬元以上。此外，企業在研發人力資源方面應有相應體現，具體來看，最近一年研發人

員佔員工總數的比例不低於１０％，或者研發人員不少於１０人。

二是通過獨立或合作研發形成知識產權成果並應用於公司主營業務。具體來看，通常擁有Ⅰ

類知識產權３項以上或軟件著作權５０項以上。

三是積極參與標準研究制定並形成一定成果，通常參與制定過２項以上國際標準、國家標準

或行業標準。

截至２０２４年６月底，北交所上市公司有２４９家，其中高新技術企業佔比９２﹒３７％

，國家級專精特新「小巨人」企業佔比４８﹒１９％；最近三年平均研發投入為３１７４﹒６７

萬元。

