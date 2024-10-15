《駐滬專電》上財調查：三季度上海消費者買房預期跌至三年低位

《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕１５日上海專電》上海社會調查研究中心上財分中心最新發

布的調查數據顯示，今年第三季度，上海市消費者信心指數為１０２﹒４點，環比下降９﹒９點

，同比增加１點。各項主要指標的走勢出現了回落，但仍處於樂觀區域。

報告指，三季度國內經濟運行平穩，上海市經濟發展有序，但依然處在結構升級調整期。同

時國際經濟形勢複雜，國內面臨新舊動能轉換的陣痛，都對上海市經濟形成了一定的壓力，使得

消費者信心雖然堅挺，但主要指數走向有所調整。

分項指數中，買房時機指數為５６﹒４點，環比下降幅度為７﹒８點，同比上升１３﹒４點

，是一年來的較低點位，受到國內外經濟形勢的影響，上海市房地產一直處於低迷狀態，使得購

房意願處於較低點位；買車意願指數７７﹒６點，環比下降１０﹒７點，同比基本持平，略增了

０﹒７點。

從預期來看，三季度上海消費者買房預期指數５５﹒１點，環比大幅下降了１５﹒４點，同

比亦下降了１﹒１點，是近三年中的最低點，購房意願和預期指數在傳統的銷售旺季同時大幅下

降，這在一定程度上反映了消費者對未來市場的定位；購車預期指數為７６﹒９點，環比大幅下

降了１８﹒４點，同比下降了８﹒１點，也是調查以來的較低點位。

