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AH股新聞

15/10/2024 16:50

《駐滬專電》上財調查：三季度上海市投資者信心轉向悲觀

　　《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕１５日上海專電》上海社會調查研究中心上財分中心最新發
布的調查數據顯示，今年三季度上海市投資者信心指數為９５﹒６０點，環比下降７﹒０１點，
同比下降７﹒６５點，指數跌入悲觀區域，表明上海市投資者的心態轉向悲觀。
　　分享指數中，三季度上海市企業家投資信心指數為１０８﹒８２點，環比上升６﹒０９點，
同比下降２﹒１６點，指數止跌回升，處於樂觀區域；機構投資者信心指數為９２﹒２４點，環
比大幅下降１９﹒２８點，同比大幅下降１１﹒９３點，指數跌入悲觀區域；個人投資者信心指
數為８８﹒３４點，環比下降４﹒２８點，同比下降３﹒６８點，指數仍處於悲觀區域。
　　上海財經大學應用統計研究中心主任徐國祥分析指出，三季度上海市投資者心態轉向悲觀的
主要原因有三個方面，一是當前內需不足問題突出；同時地緣政治等外部風險加大，出口量增價
跌，使經濟的企穩回升面臨挑戰。二是經濟基本面的修復不強，一定程度上影響到Ａ股市場投資
者的信心，市場大部分時間呈現震盪下行的行情，使收益受損，投資者風險偏好下降。儘管９月
中下旬先後出現聯儲局降息和人行降息降準的政策，對股市構成了重大利好，成交量快速回升，
但三季度整體的投資收益仍差強人意。三是９月份最後幾天市場暴漲背後隱藏的風險因素不容忽
視，如美國在降息的同時也採用了「縮表」政策，國內寬鬆政策是否繼續加碼以及基本面能否走
強仍存在較大不確定性，加之對股市狂歡引致風險回升的擔憂，投資者對後市仍持謹慎觀望態度
。因此，２０２４年第三季度上海市投資者群體的整體心態轉向悲觀。

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