【傾力救市】威廉博萊：或推更多財政刺激措施，增中國股市配置

《環富通基金頻道１５日專訊》威廉博萊（Ｗｉｌｌｉａｍ Ｂｌａｉｒ）新興市場股票投

資組合經理林紅云（Ｖｉｖｉａｎ Ｌｉｎ Ｔｈｕｒｓｔｏｎ）發表對中國股市的評論。



＊領導層變得更有決心和更具行動力，政策或迅速有效實施＊



在國慶黃金周假期前夕，中國政府推出了一系列支持房地產和股票市場的貨幣刺激政策，包

括降低存款準備金率、政策利率和按揭利率，以及降低第二套房產的首期付款要求。此外，中國

人民銀行還向股市注入近１萬億元人民幣的流動性，以進一步刺激市場。

值得關注的是，國家主席習近平親自出席並主持９月的政治局會議。中國領導層的態度似乎

轉為更有決心和更具行動力，來穩定房地產市場、恢復消費者、企業和投資者信心並提振消費，

因此未來幾個月或將推出更多財政刺激措施，更重要的是，這些政策可能會得到迅速有效的實施

。與此同時，部分一線和二線城市似乎進一步放寬並取消購房限制，並推出消費券等措施，三四

線城市則直接向低收入家庭發放補貼。

鑑於國家領導態度的明顯轉變，並可能進一步增加財政支出以刺激經濟，中國股市在黃金周

假期前和整個假期期間出現了反彈。然而，國家發改委在假期後在周二（８日）舉行的新聞發布

會並無新意，導致市場情緒迅速降溫，市場走勢急轉直下。預計在更多實質財政刺激措施出台之

前，市場近期將持續出現大幅波動。



＊經濟和企業基本面改善處於早期，選擇性增持優質增長公司＊



目前，問題關鍵仍然在於財政政策力度和能否有效實施，這兩者都是穩定房地產市場、恢復

消費者信心並改善消費、商業活動和就業的重要因素。雖然黃金周的初步數據顯示，消費和旅遊

存在一定程度的改善，但宏觀經濟和企業基本面的實質改善仍處於早期階段。

基於近期發展，威廉博萊已增加對中國市場的配置，有選擇性地增持具有吸引力的優質增長

公司。這些公司已顯示出改善盈利的能力，並可能受惠於政府的刺激措施，這涵蓋互聯網、電子

商務、旅遊、家電、科技以及特定工業和金融服務等行業。

儘管近期政策轉向積極，仍然對人口老齡化、高負債、房地產市場下滑和地方政府財政壓力

等中國經濟的結構性挑戰保持警惕。此外，也密切關注中美關係的持續緊張和地緣政治風險，特

別是在即將到來的美國總統大選。將時刻持續關注中國政策和地緣政治發展，並從微觀和宏觀角

度重新評估中國股票的風險回報，以調整股票投資策略。（ｗａ）

