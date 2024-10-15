【傾力救市】宏利資管：刺激措施強力全面，內地香港股市值得關注

《環富通基金頻道１５日專訊》隨著中國政府明確統籌發布「組合拳」政策，投資者迅速調

整對中國股市的看法，推動大市在９月最後一周及１０月初急升。宏利投資管理大中華區股票部

高級投資組合經理謝企剛，及大中華區股票團隊，分析了最新一輪的刺激措施，並剖析為何應該

作出短期戰術策略以外的部署。團隊亦透過個案研究，重點介紹「走向全球」的中國企業，展示

中國企業發展的重要關頭。



＊措施涵蓋房市消費金融等領域，料有助提振投資者信心＊



宏利投資管理指，自９月底以來，中國統籌發布一系列政策刺激措施，多方面支持中國經濟

。這些一籃子措施包括減息降準、支持房地產市場的措施、為股市提供流動性、財政刺激措施，

以及加強銀行業的資本狀況。這種協調一致和多管齊下的政策措施既強力且全面，有助推動個人

、企業、銀行及非銀行金融機構互動協作，並參與經濟活動。與７月份統籌發布的上一輪政策措

施相比，這一輪的貨幣寬鬆及財政刺激措施涵蓋房地產市場、消費和金融等不同領域，料有助提

振投資者對中國經濟的信心。

最新一輪的貨幣寬鬆措施涵蓋政策利率、存款準備金率及房貸利率，包括：下調政策利率

（７天期逆回購操作利率）０﹒２個百分點，並調低存款準備金率０﹒５個百分點。中國人民銀

行強調視乎情況，今年底前或有機會進一步降準０﹒２５至０﹒５個百分點；下調現有按揭利率

０﹒５個百分點；第二套住房的最低首付比率由２５％降至１５％。



＊計劃為股市注入流動性，發改委加強財政刺激措施＊



為進一步便利融資，人行將設立５０００億元（人民幣．下同）的資產互換便利，以便非銀

行金融機構（基金、保險及證券公司）可利用其優質抵押品直接向人行借款。此外，人行將推出

３０００億元的企業股票回購增持專項再貸款，相信有助加快股份回購的步伐。

在１０月８日，發改委制定增量政策，以加強財政措施，包括：（１）加快向地方政府發行

專項債券以支持經濟增長；（２）推動民間資本參與鐵路、能源、水利等重大基建項目；（３）

制定新一批全國重點民間投資項目清單；及（４）鼓勵民間資本發行基建房地產投資信託基金

（ＲＥＩＴｓ）。發改委表示將提前下達２０２５年中央預算內的１０００億元投資計劃，同時

優先支持一批城市更新重點項目。由於發改委專注於擴大內需、促進消費、消化積壓庫存住房，

以及支持房地產和資本市場，發改委表示今年經濟將有望實現約５％的增長目標。

國家金融監督管理總局的目標是分階段提高中國六大國有銀行的核心一級資本比率。這是一

個重大舉措，為２００８年以來再度向銀行注資。在措施公布之前，中國銀行業的資本充足，核

心一級資本充足比率亦穩健，但由於貸款增長遜於預期，令內地銀行在２０２４年上半年的盈利

受壓。因此，政府宣布向大型國有銀行注入新資本，顯然有利中國銀行業。



＊下調按揭利率及首付比例，黃金周房地產銷量回暖＊



中美之間的貨幣政策自２０２２年以來持續出現分歧，因而限制中國政策官員推行更積極寬

鬆政策的能力。隨著美國在９月開始進入減息周期，中國有更大空間推行全面的寬鬆貨幣政策，

以改善系統的整體流動性，並觸發實體經濟的即時溢出效應。實際貸款利率及存款成本下降有利

內地銀行，而降準則可為銀行體系提供較長期的流動性（估計為１萬億元）。

透過下調現有按揭利率，並允許現有按揭還款人以較低利率為現有樓按貸款進行再融資，估

計按揭還款人將可節省１５００億元的利息，從而增加其自由支配開支的能力。

在刺激房地產需求方面，下調按揭利率及首付比例有助提高住房負擔能力，並鼓勵準買家入

市，這對重燃房地產市場成交量甚為重要。當局在９月２４日公布政策後，內房市場隨即反應正

面。根據住房和城鄉建設部的數據，黃金周假期期間，提供購房折扣的城市的看房量增加至少

５０％。



＊港股估值仍低於歷史平均水平，短期有多個潛在催化因素＊



當局在９月底公布政策後，香港股市的交投及成交量隨即全面回升，大市成交更創下歷史新

高。估值亦有所改善，但仍低於歷史平均水平。短期潛在催化因素包括：

１）預期當局加大寬鬆貨幣政策力度：人行已表示有意再下調存款準備金率５０點子，反映中國

銳意刺激經濟及支持房地產行業。

２）潛在財政政策有望出台：發改委制定加強財政措施的計劃，並宣布增量政策，包括加快向地

方政府發行專項債券步伐，以支持地區經濟增長。當局亦支持城市更新項目、鼓勵民間資本參與

基建項目，以及支持更多合資格民間資本項目（包括發行基建ＲＥＩＴｓ）。

３）房地產：當局進一步放寬買樓限制，繼續為城鎮化提供政策支持，以及落實住房去庫存措施

亦將提振市場。

４）消費：中國在８月已宣布２０條關鍵措施促進服務消費。當局或會加大對消費品以舊換新及

設備升級計劃的資金支持，此舉料可推動消費行業在未來數月進一步復甦。



＊內地香港股市處重要關頭，看好工業、科技及康健護理業＊



踏入２０２４年第四季，看好以下行業：

工業：看好汽車零部件製造商和先進製造業龍頭企業，因為此類企業在２０２４年上半年的盈利

優於同業、增長及收入指引更為可觀，且市場佔有率上升。

資訊科技：看好將受惠於全球智能手機市場復甦的資訊科技及硬件科技公司。

康健護理：看好生物製藥及醫療設備等分類行業的公司，其擁有豐富研發項目、具競爭力的優質

產品，且採取「走向全球」策略。

總括而言，中國內地╱香港股市處於重要關頭，值得投資者關注：

１）美國展開減息周期，利好中國內地╱香港股市，以及對利率敏感的行業。

２）ＭＳＣＩ明晟中國指數行業的２０２４年上半年盈利預測向上修訂。

３）中國企業估值上升，接近６００家公司本年宣布派發中期股息，數目為歷來最多。

４）中國房地產行業逐步改善，且當局推出行業刺激措施。

５）中國企業的「走向全球」策略具競爭力，因此即使面對不利因素，其仍能提升海外市場佔有

率。



＊中國龍頭車企透過工廠本地化，落實「走向全球」策略＊



中國本土電動車市場增長強勁，內地滲透率已超過５０％。然而，出口至海外市場在過去數

年已成為新興動力。２０２３年，中國出口乘用車按年增長６２％，其中２７％為電動車。儘管

歐盟對中國電動車徵收關稅，但中國龍頭企業透過海外市場的工廠本地化，落實「走向全球」策

略。

長遠而言，生產本地化是成功的關鍵，而中國企業已成功採用此策略，有助其建立品牌實力

和海外分銷網絡。隨著中國汽車製造商走向全球，其亦為上游及下游供應商帶來優勢（價值鏈優

勢）。（ｗａ）

